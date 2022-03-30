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Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor

Ukrayna’nın Rivne şehrinde geçtiğimiz pazartesi günü Rus roketleriyle vurulan yakıt deposunda çıkan yangın 3 gündür devam ediyor.

Haberler - ntv.com.tr 30.03.2022 - 13:15

Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - 1

Rus ordusu tarafından 24 Şubat’ta ’ya başlatılan saldırılar devam ediyor.

Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - 2

Geçtiğimiz pazartesi günü Rus roketleri ile vurulan Ukrayna'nın Rivne şehrindeki bir yakıt deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - 3

Rivne Valisi Vitaliy Koval sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rivne İtfaiye ekipleri, pazartesi akşamı roket saldırısıyla vurulan yakıt deposundaki yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - 4

Koval, "Yangın yayılmıyor, ancak çalışmalar sürüyor. Yakıt deposu vuruldu, ama Ukraynalıların ruhunu vuramayacaklar. Zafer bizim olacak, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - 5

YANGINDAN DİĞER KARELER...

Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - 6
Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - 7
Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - 8
Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - 9
Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - 10
Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - 11
Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - 12
Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - 13

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