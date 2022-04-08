Rus askerlerinin Ukrayna’daki sivil cinayetleri hakkında konuştuğu telsiz kayıtları ortaya çıktı: Bisikletle giden birini vurdum

Çünkü, telsiz konuşmalarından birinde, bir Rus askerinin birisine kendisinin ve başka bir askerin bisiklete binen bir kişiyi nasıl vurduklarını anlattığını duyuluyor. Başka bir konuşmada ise bir adamın “Önce askeri sorgula, sonra vur” dediği ortaya çıktı. Spiegel'e göre milletvekillerine, askerlerin cinayetler hakkında sanki günlük faaliyetleri tartışıyormuş gibi gerçekçi bir şekilde konuştukları izlenimi verildi.