Rus ayrılıkçıların elindeki Donbas’ı savunan Ukraynalı askerler yaşadıklarını anlattı: Rusya bölgede büyük bir saldırı planlıyor mu?

Birliklerinin çoğunu doğuya yeniden konuşlandırdı. Batılı yetkililer, Rusya'nın şu anda bölgede yaklaşık 76 Tabur Taktik Grubuna sahip olduğunu tahmin ediyor. Bunların her birinde ise yaklaşık 800 asker var. Ayrıca, şimdi daha az cephede ve birleşik bir komuta altında savaşmalarının da yardımıyla, Rusya'nın daha güçlü bir şekilde savaştığına dair bulgular var.