Rus ayrılıkçıların elindeki Donbas’ı savunan Ukraynalı askerler yaşadıklarını anlattı: Rusya bölgede büyük bir saldırı planlıyor mu?

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 26.04.2022 - 10:10 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 10:21
Ukrayna güçleri 2014'ten beri Donbas'ta Rus destekli ayrılıkçılara karşı hattı koruyor. Hala hattı savunuyorlar, ancak ara sıra olan çatışmalar şimdi tam bir savaşa dönüştü.
BBC'nin savaş muhabiri Jonathan Beale'ye konuşan Teğmen Denys Gordeev savaşa alışık, ama böyle değil. Bu çok daha zor hale geldi. Her gün, her zaman, her saat üzerimize bomba atılıyor, roket saldırıları oluyor” açıklamasını yaptı.
Sekiz yılını Donbas'ta Rus destekli ayrılıkçılarla savaşarak geçirmesine rağmen, şimdi o ve adamları Rus ordusunun tüm gücüyle karşı karşıya kaldı.
Bununla birlikte, Rusya üç hafta önce Kiev'den çekildikten sonra, Donbas bölgesinin tamamını ele geçirme hedefiyle Doğu Ukrayna'daki askeri çabalarına yeniden odaklandı.
Birliklerinin çoğunu doğuya yeniden konuşlandırdı. Batılı yetkililer, Rusya'nın şu anda bölgede yaklaşık 76 Tabur Taktik Grubuna sahip olduğunu tahmin ediyor. Bunların her birinde ise yaklaşık 800 asker var. Ayrıca, şimdi daha az cephede ve birleşik bir komuta altında savaşmalarının da yardımıyla, Rusya'nın daha güçlü bir şekilde savaştığına dair bulgular var.
Ukrayna kuvvetleri, şu anda Donbas'ta 480 kilometrelik bir cepheyi elinde tutmak için mücadele ediyor. Ruslara karşı şimdiden kayıp vermeye başladılar ve önümüzdeki günlerde muhtemelen daha fazlasını kaybedecekler.
Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın savunmasında zayıf noktalar bulmak için sonda saldırıları düzenliyor. Ruslar, şimdiye kadar kuzeyde Izium şehri çevresinde ve doğuda Severedonetsk ve Popasna çevresinde toprak kazanıyorlar. Saldırılar birden fazla yönden geliyor ancak henüz büyük bir Rus saldırısı olmadı.
Teğmen Gordeev, kendisinin ve adamlarının bu durumdan etkilendiğini belirterek, “Bir gün önce, adamlarımdan biri öldü, beşi de yaralandı. Bu, Ukrayna güçlerinin her gün verdiği kayıpların sadece bir kısmı. Yakındaki bir sahra hastanesini ziyaret etmeye çalıştık ama çok meşgul oldukları söylendi” dedi.
Diğer tarafta, Rus güçleri Donbas’ta şimdilik Ukrayna'nın savunmasını ezmek için toplarını ve roketlerini kullanıyor. Bazı askeri analistler, büyük bir saldırının hala geleceğini düşünüyor.
Batılı uzmanlar sayılarının bire üç olduğunu söylese de, Teğmen Gordeev ve birliği de dahil olmak üzere Ukrayna kuvvetleri hattı elinde tutuyor. Ancak, Rusya'nın her an taktik değiştirebileceği dikkate alınıyor.
Gordeev, "Ruslar gelip Ukrayna topraklarına giriyorlar. Ve ne zaman duracaklarını bilmiyoruz. Yolculuklarının ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ukrayna ordusuna katılmadan önce avukattım. Umarım eski hayatıma geri dönebilirim. Ama şimdilik, bu savaşı kazanmaya odaklandım” dedi.
Öte yandan, Donbas’taki Ukrayna askerleri dünya çapındaki çatışmalarda hala kullanılan bir DschK Sovyet ağır makineli tüfek, çeşitli roket güdümlü el bombaları, İngiliz yapımı NLAW (Yeni nesil Hafif Tanksavar Silahı) kullanıyor.
Teğmen Gordeev'in adamlarından biri, savaş başlamadan hemen önce İngiliz birlikleri tarafından nasıl kullanılacağı konusunda eğitildi.