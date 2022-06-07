Rus güçleri, Ukrayna'daki bir akıl hastanesinin sakinlerini rehin aldı: 12 kişi açlık ve stresten hayatını kaybetti

Ganitska, sokaklarda çatışmalar sürdüğü için artık ne gönüllülerin hastaneye gelebildiğini ne de birilerinin buraya yardıma gelmeye cesaret edebildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Burada o dönemde 800 kişi kalıyordu. Bu kadar insana bir şekilde yemek vermemiz gerekiyordu. Her gün sabah saat 5'ten itibaren dışarıda yaktığımız ateşle sıcak yemek pişirmeye başlıyorduk ama sonra yemek de kalmadı, ekmek de bitti."