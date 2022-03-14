Rus güçlerinin ele geçirdiği Yılan Adası'ndaki hasar uzaydan görüntülendi

UKRAYNA İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİPTİ

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Ukrayna bölgesi olan Kırım'ın yaklaşık 300 km batısında yer alıyor. Sadece yaklaşık 46 dönüm büyüklüğünde olmasına rağmen, Atlantik Konseyi’nin geçen yılki bir raporu, onu Karadeniz'deki "Ukrayna'nın deniz toprak iddialarının anahtarı" olarak nitelendirdi.