Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip Kiev'den uzaklaştırdı: Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı Andrii Pokrasa

GENCE DAHA FAZLA YETKİ VERİLDİ

Global News’in bildirdiğine göre gencin yöntemi o kadar başarılıydı ki, ordu Pokrosa’ya daha uzun menzilli yüksek dereceli bir insansız hava aracının kontrollerini verdi ve sonuç olarak birkaç Rus tank birimini ve zırhlı aracı imha etmeye devam etti.