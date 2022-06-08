Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip Kiev'den uzaklaştırdı: Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı Andrii Pokrasa

Rusya-Ukrayna savaşı, teknolojinin savaşın seyrini nasıl etkileyebileceğini gösterdi. Ukrayna'nın başta Bayraktar TB2 olmak üzere insansız hava araçlarını konuşlandırması, Rus güçlerini başkent Kiev'in çevresinden püskürtmedeki başarısının ayrılmaz bir parçası oldu. Kiev'e yaklaşan Rus tanklarının yerini, drone'u ile bulup, etkisiz hale getirilmesini sağlayan 15 yaşındaki bir genç ise bu durumun son örneğini oluşturuyor. İşte, "Ukrayna'nın gerçek kahramanı" olarak nitelendirilen Andrii Pokrasa'nın hikayesi...

Haberler - ntv.com.tr 08.06.2022 - 09:42

Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip Kiev'den uzaklaştırdı: Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı Andrii Pokrasa - 1

başkentinin yakınlarında yaşayan yaşayan 15 yaşındaki Andrii Pokrasa, Kiev ile Zhytomyr arasındaki E40 otoyolu boyunca ilerleyen konvoyu bulmalarına yardım etmesi için doğrudan orduyla temasa geçti. Yetkililer, Pokrasa'nın yardım talebine olumlu yaklaştı.

Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip Kiev'den uzaklaştırdı: Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı Andrii Pokrasa - 2

Pokrasa, drone'unu  karanlıkta yakındaki bir alana götürdü, yaklaşan konvoyun fotoğraflarını ve GPS koordinatlarını başarıyla aldı. Ardından babası bunu sosyal medya aracılığıyla Ukrayna ordusuna iletti. Dakikalar sonra, Ukrayna topçusu Berezivka, Kiev şehir merkezinden yaklaşık 40 km uzaklıktaki konvoyu yok etti.

Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip Kiev'den uzaklaştırdı: Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı Andrii Pokrasa - 3

GENCE DAHA FAZLA YETKİ VERİLDİ

Global News’in bildirdiğine göre gencin yöntemi o kadar başarılıydı ki, ordu Pokrosa’ya daha uzun menzilli yüksek dereceli bir insansız hava aracının kontrollerini verdi ve sonuç olarak birkaç Rus tank birimini ve zırhlı aracı imha etmeye devam etti.

Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip Kiev'den uzaklaştırdı: Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı Andrii Pokrasa - 4

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KONUSUNDA DENEYİMLİ TEK KİŞİ"

Genç drone pilotuyla irtibat kuran bölgesel savunma biriminin komutanı Yurii Kasjanov, "PokrasA, o bölgede insansız hava araçları konusunda deneyimli olan tek kişiydi. O gerçek bir kahraman. Ukrayna'nın kahramanı” dedi.

Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip Kiev'den uzaklaştırdı: Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı Andrii Pokrasa - 5

Diğer taraftan Pokrasa, deneyimini "çok korkutucu" olarak nitelendirdi, ancak Rus kuvvetlerinin memleketine saldırmasını engellemek istediğini belirterek, “Bölge savunma gücü bize Rus güçlerinin yaklaşık olarak nerede olabileceği konusunda bilgi verdi. Amacımız tam koordinatları bulmaktı. Askerlere koordinatları ve fotoğrafları verdim ve ondan sonra tam yeri hedef aldılar' dedi.

Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip Kiev'den uzaklaştırdı: Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı Andrii Pokrasa - 6

Öte yandan, Ukrayna'nın insansız hava araçlarını konuşlandırması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerini başkentinin çevresinden püskürtmedeki başarısının ayrılmaz bir parçası oldu. Şu anda da Donbas bölgesindeki Rus kuvvetlerine karşı savaşmak için oldukça etkili bir yaklaşım olmaya devam ediyor.

Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip Kiev'den uzaklaştırdı: Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı Andrii Pokrasa - 7

BAYRAKTAR TB2 ÖNE ÇIKTI

Türkiye yapımı Bayraktar TB-2 gibi askeri sınıf insansız hava araçları, savaş başladığından beri Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, Rusya'nın motorlu birimlerine büyük kayıplar verdirmesine yardımcı oldu. 

Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip Kiev'den uzaklaştırdı: Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı Andrii Pokrasa - 8

Ancak, sivil kullanımına yönelik drone’lar bile, askeri strateji çağrılarını bilgilendirmek ve topçu ateşini yönlendirmek için Rus birliklerinin hareketlerini takip etmede paha biçilmez değerde olduğu kanıtlandı.

Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip Kiev'den uzaklaştırdı: Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı Andrii Pokrasa - 9

Son olarak, komutan Kasjanov, genç piloti görevini yerine getirirken,savunma biriminin Pokrasa ve ailesine olabildiğince fazla koruma sağladığını söyledi.

Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip Kiev'den uzaklaştırdı: Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı Andrii Pokrasa - 10
Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip Kiev'den uzaklaştırdı: Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı Andrii Pokrasa - 11

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