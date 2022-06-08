Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip Kiev'den uzaklaştırdı: Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı Andrii Pokrasa

Haberler - ntv.com.tr 08.06.2022 - 09:42
Ukrayna başkentinin yakınlarında yaşayan yaşayan 15 yaşındaki Andrii Pokrasa, Kiev ile Zhytomyr arasındaki E40 otoyolu boyunca ilerleyen konvoyu bulmalarına yardım etmesi için doğrudan orduyla temasa geçti. Yetkililer, Pokrasa'nın yardım talebine olumlu yaklaştı.
Pokrasa, drone'unu karanlıkta yakındaki bir alana götürdü, yaklaşan konvoyun fotoğraflarını ve GPS koordinatlarını başarıyla aldı. Ardından babası bunu sosyal medya aracılığıyla Ukrayna ordusuna iletti. Dakikalar sonra, Ukrayna topçusu Berezivka, Kiev şehir merkezinden yaklaşık 40 km uzaklıktaki konvoyu yok etti.
Global News’in bildirdiğine göre gencin yöntemi o kadar başarılıydı ki, ordu Pokrosa’ya daha uzun menzilli yüksek dereceli bir insansız hava aracının kontrollerini verdi ve sonuç olarak birkaç Rus tank birimini ve zırhlı aracı imha etmeye devam etti.
Genç drone pilotuyla irtibat kuran bölgesel savunma biriminin komutanı Yurii Kasjanov, "PokrasA, o bölgede insansız hava araçları konusunda deneyimli olan tek kişiydi. O gerçek bir kahraman. Ukrayna'nın kahramanı” dedi.
Diğer taraftan Pokrasa, deneyimini "çok korkutucu" olarak nitelendirdi, ancak Rus kuvvetlerinin memleketine saldırmasını engellemek istediğini belirterek, “Bölge savunma gücü bize Rus güçlerinin yaklaşık olarak nerede olabileceği konusunda bilgi verdi. Amacımız tam koordinatları bulmaktı. Askerlere koordinatları ve fotoğrafları verdim ve ondan sonra tam yeri hedef aldılar' dedi.
Öte yandan, Ukrayna'nın insansız hava araçlarını konuşlandırması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerini başkentinin çevresinden püskürtmedeki başarısının ayrılmaz bir parçası oldu. Şu anda da Donbas bölgesindeki Rus kuvvetlerine karşı savaşmak için oldukça etkili bir yaklaşım olmaya devam ediyor.
Türkiye yapımı Bayraktar TB-2 gibi askeri sınıf insansız hava araçları, savaş başladığından beri Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, Rusya'nın motorlu birimlerine büyük kayıplar verdirmesine yardımcı oldu.
Ancak, sivil kullanımına yönelik drone’lar bile, askeri strateji çağrılarını bilgilendirmek ve topçu ateşini yönlendirmek için Rus birliklerinin hareketlerini takip etmede paha biçilmez değerde olduğu kanıtlandı.
Son olarak, komutan Kasjanov, genç piloti görevini yerine getirirken,savunma biriminin Pokrasa ve ailesine olabildiğince fazla koruma sağladığını söyledi.