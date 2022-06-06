Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde Rus güçlerinin hava saldırıları sonucu harabeye dönen Zahaltsi köyünde savaşın izleri silinmeye çalışılıyor. Kiev bölgesindeki savaşın en ağır izlerini taşıyan köylerden Zahaltsi'ye geri dönen halk, çatışmalarda hasar gören evlerini yaşanabilecek hale getirmeye çalışırken tamamen yanan veya yıkılan evlerin sahipleri de imkanları kısıtlı olsa da yeni evler inşa etme hayalleri kuruyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.06.2022 - 12:21

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 1

Rusya- Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan itibaren martın sonuna kadar yoğun çatışmalara sahne olan Zahaltsi köyünde, yerle bir olmuş altyapının yanı sıra köy merkezinde yıkılan kilise ve yolda patlamış haldeki bir tank da dikkati çekiyor.

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 2

Halk, yaz aylarının sıcak günlerinden faydalanarak kışa kadar, hasar gören evlerini onarmaya ve eşyalarını kurtarmaya çabalarken aynı zamanda tarım işleriyle de meşgul olmaya çalışıyor.

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 3

Köyün ortasından geçen yola düşen füze nedeniyle hasar gören evinde tadilat yapan, 65 yaşındaki İvan Klokon, evin içindeki tadilatın ardından şimdi de çitlerini yenilemeye çalıştığını söyledi.

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 4

"RUS GÜÇLERİ SİVİLLERE SALDIRDI"

Köyde yoğun çatışmaların martta yaşandığını aktaran Klokon, "Rusya Federasyonu buraya sivillere saldırdı. Evleri taradılar. 12-20 Mart arasında burada güçlü çatışmalar yaşandı" diye konuştu.

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 5

Çatışmalar sırasında ailece köyde olmadıklarını, 14 Mart'ta güvenli bir bölgeye geçtiklerini kaydeden Klokon, tahliye sırasında Rus askerlerinin sivillere yönelik yoğun ateş açtığını söyledi.

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 6

Klokon yaşanan süreçte hayatını kaybedenler olduğunu, köydeki birçok evin yıkıldığını ve yaşanmaz hale geldiğini anlattı.

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 7

Klokon, artık köye dönerek hasar gören evlerinin yeniden yaşanır hale gelmesi için kendi imkanlarıyla ailece gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 8

TAMAMEN YIKILAN EVİNİN ÖNÜNDEKİ TARLADA EKİM YAPIYOR

Köye yönelik saldırılarda evi tamamen yıkılan, 58 yaşındaki Yekaterina Yorkovets de eşiyle 40 yıl yaşadıkları evlerinden geriye sadece enkazın kaldığını söyledi.

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 9

Evlerinin yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandığını anlatan Yorkovets, "7 Mart'ta doğum günüm vardı. Sabah saat 5 civarında şiddetli patlama sesleri duyduk. Tam o arada yaşadığımız için Tanrı'ya şükrettim. Daha sonra füzelerin evimize yakın patladığını gördük" dedi.

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 10

Çatışmaların başladığı günlerde evde iki kızı ve torunlarının da olduğunu, daha sonra onları güvenli bölgeye gönderdiklerini belirten Yorkovets, şöyle konuştu:

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 11

"Ben ise 17 Mart'a kadar evde kaldım. Daha sonra bir yandan Ukrayna ordusu köye girdi, diğer yanda Ruslar vardı. 17 Mart'ta ben de köyden tahliye edildim. O gün Rus kuvvetleri uçaklarla evimizi bombaladı."

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 12

"YAŞAYACAK BİR  EVİM YOK"

Köye daha sonra geri geldiğini ama yaşayacak yeri olmadığını belirten Yorkovets, evini yeniden inşa edebilmesi için yardım çağrısında bulunarak "Kim nasıl, ne şekilde yapabilirse, bana destek verin" dedi.

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 13

Yıkılan evinin önündeki tarlada çilek, patates ve soğan yetiştirmeye çalıştığını dile getiren Yorkovets, "Evin önündeki tarlada büyük mermiler vardı. Onları kaldırdım ve onların yerine patates ektim. Hayat devam ediyor. Güzel insanların merhametine bağlıyım" dedi.

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 14

Yorkovets, olanlardan dolayı kalp krizi geçiren eşinin bir hastanede tedavi altına olduğunu sözlerine ekledi.

Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 15
Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 16
Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 17
Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 18
Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 19
Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 20
Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 21
Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 22
Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 23
Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 24
Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 25
Rus güçlerinin yerle bir ettiği Kiev'in yanı başındaki Zahaltsi halkı: Yaşayacak bir evimiz yok - 26

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