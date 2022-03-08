Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 13. gününde devam ediyor. Rusya, sivillerin tahliyesi için başkent Kiev dahil 5 kentte geçici ateşkes ilan etti. Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da, Lviv kentinde ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin tren istasyonundaki bekleyişi sürüyor.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 08.03.2022 - 09:25 | Son Güncelleme : 08.03.2022 - 09:31

Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 1

, 'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti. 

HABERE GİT: 5 KENTTE ATEŞKES KARARI

Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 2

Ukrayna'nın Lviv şehrindeki tren istasyonunda, ülkede başlayan çatışmaların ardından savaştan kaçan siviller nedeniyle gece gündüz büyük yoğunluk yaşanıyor. Bugün yapılacak ateşkesle birlikte yoğunluğun daha artması bekleniyor.

Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 3

Ülkenin dört bir yanından çok sayıda insan, devam eden Rus saldırılarından kaçmak için komşu Polonya'ya giden bir trene binmeyi umdukları Lviv'e gidiyor.

Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 4

Tren istasyonunda bekleyenler uuzn kuyruklar oluşturuyor.

Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 5

Lviv, Polonya sınırından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta ve şu anda birçok insanın daha güvenli yerlere tahliye edilmek üzere toplandığı bir transfer noktası.

Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 6

BM: 1 MİLYON 735 BİN 68 MÜLTECİ KOMŞU ÜLKELERE GEÇTİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı.

Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 7

Açıklamada, 24 Şubat-6 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 8

Polonya'ya 1 milyon 27 bin 603, Macaristan'a 180 bin 163, Slovakya'ya 128 bin 169, Moldova'ya 82 bin 762, Romanya'ya 78 bin 977, Rusya'ya 53 bin 300, Belarus'a 406 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 183 bin 688 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 9

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 10
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 11


Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 12
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 13
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 14
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 15
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 16
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 17
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 18
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 19
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 20
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 21
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 22
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 23
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 24
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 25
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 26
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 27
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 28
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 29
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 30
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 31
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 32
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 33
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 34
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 35
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 36
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 37
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 38
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 39
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 40
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 41
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 42
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 43
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 44
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 45
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 46
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 47
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 48
Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş - 49

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