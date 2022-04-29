Rus tanklarında tasarım hatası iddiası: Hepsi paletli tabut

Haberler - NTV Haber 29.04.2022 - 10:45
Tek bir darbe aldıklarında alev topuna dönüşüyorlar. Tonlarca ağırlıktaki taret bölümü metrelerce yüksekliğe ulaşıyor.
Son dönemde Batı medyasında sıkça konuşulan bir konu var; Rus tanklarını "paletli tabutlar" haline getiren tasarım kusuru.
Uzmanlara göre; Rus tanklarında, "taretin hemen altındaki döner cephanelikte" 40 kadar mermiyi depolama kapasitesi, aslında büyük bir zaafiyet.
Uzmanlar, dolaylı bir vuruşun bile mühimmatın ateşlenmesine yol açan "zincirleme reaksiyonu tetiklediğine" dikkat çekiyor.
Bu tasarım hatasının, taretin havaya uçmasına ve mürettebatın bir alev topunun içinde sıkışıp kalmasına neden olduğu belirtiliyor.
Bu kusur, 1991 ve 2003 Körfez Savaşlarında Irak'ın Rus yapımı T-72 tanklarında dikkat çekti. Ancak; T-90 ve T-80 dahil sonraki modeller, bu yanlış yükleme sistemi nedeniyle aynı güvenlik açığına sahip şekilde üretildi.
Askeri yorumcular Ukrayna'daki Rus tanklarının kolayca infilak etmesini bu sebeple ilişkilendiriyor.
Ukrayna ordusunun iddiasına göre Ruslar 970 tank kaybetti.