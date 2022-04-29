Rus tanklarında tasarım hatası iddiası: Hepsi paletli tabut

Ukrayna savaşı havaya uçan Rus tanklarının görüntüleriyle de akıllara kazındı. Metrelerce havaya uçan Rus taretlerinde ölümcül bir tasarım hatası olduğu iddia ediliyor. Bu sebeple tek bir darbe alan Rus tanklarının havaya uçtuğu, paletli birer tabut haline geldiği belirtiliyor.

Haberler - NTV Haber 29.04.2022 - 10:45

Rus tanklarında tasarım hatası iddiası: Hepsi paletli tabut - 1

'nın işgalinde öne çıkan görüntülerden biri imha edilmiş onlarca Rus tankı.

Rus tanklarında tasarım hatası iddiası: Hepsi paletli tabut - 2

Tek bir darbe aldıklarında alev topuna dönüşüyorlar. Tonlarca ağırlıktaki taret bölümü metrelerce yüksekliğe ulaşıyor.

Rus tanklarında tasarım hatası iddiası: Hepsi paletli tabut - 3

Son dönemde Batı medyasında sıkça konuşulan bir konu var; Rus tanklarını "paletli tabutlar" haline getiren tasarım kusuru.

Rus tanklarında tasarım hatası iddiası: Hepsi paletli tabut - 4

Uzmanlara göre; Rus tanklarında, "taretin hemen altındaki döner cephanelikte" 40 kadar mermiyi depolama kapasitesi, aslında büyük bir zaafiyet.

Rus tanklarında tasarım hatası iddiası: Hepsi paletli tabut - 5

Uzmanlar, dolaylı bir vuruşun bile mühimmatın ateşlenmesine yol açan "zincirleme reaksiyonu tetiklediğine" dikkat çekiyor.

Rus tanklarında tasarım hatası iddiası: Hepsi paletli tabut - 6

Bu tasarım hatasının, taretin havaya uçmasına ve mürettebatın bir alev topunun içinde sıkışıp kalmasına neden olduğu belirtiliyor.

Rus tanklarında tasarım hatası iddiası: Hepsi paletli tabut - 7

Bu kusur, 1991 ve 2003 Körfez Savaşlarında Irak'ın Rus yapımı T-72 tanklarında dikkat çekti. Ancak; T-90 ve T-80 dahil sonraki modeller, bu yanlış yükleme sistemi nedeniyle aynı güvenlik açığına sahip şekilde üretildi.

Rus tanklarında tasarım hatası iddiası: Hepsi paletli tabut - 8

Askeri yorumcular Ukrayna'daki Rus tanklarının kolayca infilak etmesini bu sebeple ilişkilendiriyor.

Ukrayna ordusunun iddiasına göre Ruslar 970 tank kaybetti.

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER