Rusların çekildiği Andriivka’da onlarca sivile ait ceset bulundu: Faşistler bile bunları yapmadı

"ŞİİR OKURDU"

Anton'un müstakil evinin dışında oturan büyükannesi Tetiana, "Çok hoş bir çocuktu, çok zekiydi, şiir okurdu. Belki başka bir yerde savaşmaya gitmiş olsaydı, buraya tek parça halinde dönerdi. Kocam, Ruslara 'Onun yerine beni alın' deyince, ona bir makineli tüfek doğrulttular ve 'Eve git, yoksa ikinizi de alırız' dediler” diye konuştu.



