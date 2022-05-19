Rusya, Azovstal çelik fabrikasındaki yaralı Ukraynalı askerlerin fotoğraflarını paylaştı

Kızıl Haç’tan bugün yapılan açıklamada “ICRC, tarafların talebi üzerine, yaralılar da dahil olmak üzere Azovstal fabrikasından ayrılan savaşçıları kaydetmeye 17 Mayıs Salı günü başladı. Operasyon Çarşamba günü devam etti ve Perşembe günü de devam ediyor” denildi.