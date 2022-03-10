Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi

Ukrayna lideri, "Bugün Rus işgalciler çok ağır bir suç işledi. Mariupol'ün merkezine hava saldırısı düzenlendi. Bir çocuk hastanesini bombalayarak yerle bir ettiler. Çok sayıda çocuk ve kadın yaralandı. Bu bir savaş suçudur" şeklinde konuştu.