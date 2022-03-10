Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi

Rus bombaları bu kez Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki çocuk hastanesini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıyı "vahşet" olarak nitelendirdi. Saldırının ardından bina harabeye döndü.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 10.03.2022 - 11:58 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 12:15

Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 1

Rus bombaları bu kez bir çocuk hastanesi hedef aldı. Çok sayıda kişi yaralandı, geriye enkaz yığını kaldı.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıyı vahşet olarak niteledi.

Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 2

Zelenski, "İşgalcilerin, Mariupol'deki eylemleri vahşetin ötesindedir.Donetsk veya Luhansk bölgeleri ve dünyadaki hiçbir şehirde buna benzer savaş suçu işlemedik ve işlemeyeceğiz. Çünkü biz insanız" dedi.

Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 3

Hastane harabeye döndü. Yaralılar sedyeyle taşındı. O sırada Ukrayna askerleri de kurtarma çalışmalarına yardım etti.

Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 4

Saldırıdan saatler sonra bile hastaneden dumanlar yükselmeye devam etti. Binanın içerisinde çekilen görüntüler saldırının şiddetini ortaya koydu.

Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 5

Ukrayna lideri, "Bugün Rus işgalciler çok ağır bir suç işledi. Mariupol'ün merkezine hava saldırısı düzenlendi. Bir çocuk hastanesini bombalayarak yerle bir ettiler. Çok sayıda çocuk ve kadın yaralandı. Bu bir savaş suçudur" şeklinde konuştu.

Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 6

Ukraynalı yetkililer saldırıda 17 kişinin yaralandığını duyurdu. 

Sadece Mariupol'de 200 bin sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor. Açılan insani koridorlardan günde 2 - 3 bin insanın geçebildiği aktarıldı. 

Mariupol Vali Yardımcısı Sergiy Orlov, iki haftada kentte ölen sivil sayısının 1160 olduğunu söyledi. 

Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 7

Hastaneyi harap eden bomba bahçeye düştü. Bomba nedeniyle geniş bir krater oluştu.

Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 8

Mariupol'da ölen siviller toplu bir şekilde gömülüyor.

Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 9
Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 10
Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 11
Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 12
Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 13
Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 14
Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 15
Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 16
Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 17
Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 18
Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 19
Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 20
Rusya doğum hastanesini bombaladı: Hamileler ve bebekler böyle tahliye edildi - 21

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