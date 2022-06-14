Rusya, Donbas'taki savaşın merkez üssü Severodonetsk'te kontrolün çoğunu sağladı: Yıkım uydudan görüntülendi

Hayday, ayrıca köprülerin yıkılmasının Rus ordusuna ikmal hatları kesintiye uğradığı için başka bir avantaj sağladığını aktararak, “Lysychansk zaten çok güçlü bir şekilde bombalanıyor, ağır kalibreli silahlar, her şeyi yok ediyorlar: hem insani yardım karargahları hem de hastaneler" dedi.