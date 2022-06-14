Rusya, Donbas'taki savaşın merkez üssü Severodonetsk'te kontrolün çoğunu sağladı: Yıkım uydudan görüntülendi

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 14.06.2022 - 10:06
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi için verilen savaşın "kesinlikle Avrupa’daki en acımasız savaşlardan biri olarak askeri tarihe geçeceğini" söyledi.
Zelenski’nin açıklamaları, Ukraynalı askeri yetkililerin, Rus güçlerinin Donbas’ta yer alan Severodonetsk şehir merkezininin çoğunda kontrolü ele geçirdiğini açıklamasının ardından geldi.
Yetkililer ayrıca Severodonetsk'i Lysychansk'a bağlayan üç önemli köprünün artık araçlar için geçilmez olduğunu, yani bu yollar üzerinden yardım ulaştırılması ve sivillerin tahliyelerinin imkansız olduğunu söyledi. Yıkılan köprülerin uydu görüntüleri ABD'li teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşıldı.
Zelenski, Ukraynalıların "ekipman miktarında ve özellikle de topçu sistemlerinde Rusların önemli avantajıyla" karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bu savaşın bizim için bedeli çok yüksek. Bu sadece korkutucu. Durumun, müttefiklerimizin dikkatini, Ukrayna’ya modern topçu silahları göndermeye çekeceğine inanıyoruz” dedi.
Zelenski, ayrıca Lysychansk savaşında Rus bombardımanı yüzünden bir çocuğun öldürüldüğünü söyledi:
"İşte bu: Moskovska Caddesi'ndeki altı yaşındaki bir çocuk. Aynı zamanda Rusya Federasyonu için tehlikeli bir düşman" dedi.
Diğer taraftan, Luhansk bölgesi başkanı Serhiy Hayday'a göre, güç durumdaki Severodonetsk şehrini batıdaki ikiz şehri Lysychansk ile birleştiren üç köprü de artık araçlar için geçilmez durumda bulunuyor. Bu durum ise şehirden kaçmaya çalışanlar için tahliye seçeneklerini ve ikmal yollarını ciddi şekilde sınırlandırıyor.
Hayday, “Köprüler, en azından bazı insanları taşımayı mümkün kıldı. Ancak, şu anda bu köprüleri kullanmak imkansız” dedi.
Hayday, ayrıca köprülerin yıkılmasının Rus ordusuna ikmal hatları kesintiye uğradığı için başka bir avantaj sağladığını aktararak, “Lysychansk zaten çok güçlü bir şekilde bombalanıyor, ağır kalibreli silahlar, her şeyi yok ediyorlar: hem insani yardım karargahları hem de hastaneler" dedi.
Hayday, Rus kuvvetlerinin Severodonetsk’in yüzde ile yüzde 80’ini kontrol ettiğini söyledi. Ancak, Severodonetsk'in düştüğü yönündeki iddiaları yalanladı.
Hayday, “Şehrin bir kısmı hala Ukraynalılar tarafından kontrol ediliyor.Şehrin tam kontrolüne sahip olsalardı, Rus askerleri orada ölmezdi" dedi. Hayday ayrıca, Ukrayna güçleri şehri geri alsa bile, “altyapıyı kıştan önce tamamen restore etmenin imkansız olacağını” söyledi.