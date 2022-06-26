Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı: Ukrayna'nın başkentinde art arda patlamalar yaşanıyor

Haberler - ntv.com.tr 26.06.2022 - 10:10 | Son Güncelleme : 26.06.2022 - 10:12
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kiliçko, Şevçenkivski bölgesinde art arda patlamalar gerçekleştiğini duyurdu.
Kiliçko, füzelerin isabat ettiği iki binadaki sivillerin kurtarılmaya çalışıldığını belirterek, Rusya'nın, Kiev'e 2 bin 500 kilometre menzilli seyir füzeleri ile saldırdığı bildirildi.
Görgü tanıkları Kiev'e en az dört füze düştüğünü aktardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, son açıklamasında "Rusya'nın füze saldırılarının tek amacının Ukrayna halkının direncini kırmak olduğunu" belirterek, "Füze saldırılarının stratejik olarak hiçbir işe yaramadığını" savundu.
Haftalardır süren yoğun çatışmaların ardından Severodonetsk kenti Rus işgali altına girerken, Zelenski "tüm kentlerimizi geri alacağız" diye konuştu.