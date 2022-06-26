Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı: Ukrayna'nın başkentinde art arda patlamalar yaşanıyor

Rusya'nın Ukrayna işgali 5. ayda devam ediyor.. Saldırıların 123. gününde Kiev'den yine patlama sesleri yükseldi.

Haberler - ntv.com.tr 26.06.2022 - 10:10 | Son Güncelleme : 26.06.2022 - 10:12

Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı: Ukrayna'nın başkentinde art arda patlamalar yaşanıyor - 1

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kiliçko, Şevçenkivski bölgesinde art arda patlamalar gerçekleştiğini duyurdu.

Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı: Ukrayna'nın başkentinde art arda patlamalar yaşanıyor - 2

Kiliçko, füzelerin isabat ettiği iki binadaki sivillerin kurtarılmaya çalışıldığını belirterek, 'nın, Kiev'e 2 bin 500 kilometre menzilli seyir füzeleri ile saldırdığı bildirildi.

Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı: Ukrayna'nın başkentinde art arda patlamalar yaşanıyor - 3

EN AZ DÖRT FÜZE DÜŞTÜ

Görgü tanıkları Kiev'e en az dört füze düştüğünü aktardı.

Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı: Ukrayna'nın başkentinde art arda patlamalar yaşanıyor - 4

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, son açıklamasında "Rusya'nın füze saldırılarının tek amacının Ukrayna halkının direncini kırmak olduğunu" belirterek, "Füze saldırılarının stratejik olarak hiçbir işe yaramadığını" savundu.

Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı: Ukrayna'nın başkentinde art arda patlamalar yaşanıyor - 5

Haftalardır süren yoğun çatışmaların ardından Severodonetsk kenti Rus işgali altına girerken, Zelenski "tüm kentlerimizi geri alacağız" diye konuştu.

Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı: Ukrayna'nın başkentinde art arda patlamalar yaşanıyor - 6
Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı: Ukrayna'nın başkentinde art arda patlamalar yaşanıyor - 7
Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı: Ukrayna'nın başkentinde art arda patlamalar yaşanıyor - 8
Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı: Ukrayna'nın başkentinde art arda patlamalar yaşanıyor - 9
Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı: Ukrayna'nın başkentinde art arda patlamalar yaşanıyor - 10

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