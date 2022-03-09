Rusya - Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna’ya başlatılan savaşın 14. gününe girildi.

Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin sağlam ve kararlı bir direniş başlattığı savaşta, Rusya’nın beklediğinden daha az ilerleme kaydettiği görülürken, yine de analistler Putin’in Ukrayna’da “kazanacağını” söylüyor.

Birçok analist ve stratejist, Ukrayna'nın ülkenin kuzeyinde, doğusunda ve güneyinde Rusya'dan gelen çok sayıda ve sürekli saldırılara karşı koyma konusundaki tüm yüreği ve cesaretine rağmen, Ukrayna'nın Moskova'nın askeri gücü tarafından ezilmesinin sadece bir zaman meselesi olduğuna inanıyor.