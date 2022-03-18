Rusya-Ukrayna savaşında önümüzdeki günlerde ne olacak? İşte beş senaryo

Birleşmiş Milletler (BM) ise 3 milyondan fazla mültecinin ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Uzmanlar ise barış anlaşması, Putin'in askeri başarısı ve Rus seçkinlerinin isyanı da dahil olmak üzere Ukrayna'da bundan sonra ne olacağına dair en olası beş senaryoyu belirledi.

İşte Batılı hükümet kaynaklarına ve düşünce kuruluşu uzmanlarına göre, önümüzdeki günlerde olması beklenen beş farklı senaryo: