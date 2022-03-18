Rusya-Ukrayna savaşında önümüzdeki günlerde ne olacak? İşte beş senaryo

Haberler - ntv.com.tr 18.03.2022 - 11:20
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları dördüncü haftasına girerken, uzmanların savaş ön görüleri de her geçen gün gelişiyor.
Rusya’nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna direnişi devam ederken, Batılı ülkeler, Rus askerlerinin sahada ilerleme kaydetmediklerini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) ise 3 milyondan fazla mültecinin ülkeyi terk ettiğini açıkladı.
Uzmanlar ise barış anlaşması, Putin'in askeri başarısı ve Rus seçkinlerinin isyanı da dahil olmak üzere Ukrayna'da bundan sonra ne olacağına dair en olası beş senaryoyu belirledi.
İşte Batılı hükümet kaynaklarına ve düşünce kuruluşu uzmanlarına göre, önümüzdeki günlerde olması beklenen beş farklı senaryo:
Uzmanların ilk senaryosu Rus kuvvetlerinin çıkmaza girmesi ve Ukrayna askerlerinin şiddetli direnişlerini sürdürmesi sonucunda askeri bataklık oluşması yönünde oldu.
Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'nın işgaline direndiği, ciddi ekipman ve insan kayıplarına neden olduğu belirtilirken, en önemlisinin, başkent Kiev’in ele geçirme girişimlerinin püskürtülmesi olduğu vurgulandı.
İngiltere savunma bakanlığından Perşembe günü yapılan açıklamada, "Rus işgali tüm cephelerde büyük ölçüde durdu" ifadelerini kullandı.
The New York Times, ABD istihbaratının 7 bin Rus askerinin öldüğünü tahmin ettiğini, Ukrayna ordusu bu rakamın çok daha yüksek olduğunu, uzmanlar ise tüm bu iddialara ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini söylüyor.
Uzmanların ikinci senaryosu ise Ukrayna ve Rusya, Putin'in talepleri karşılandığında güçlerini askeri güçlerini geri çekmesiyle anlaşılması oldu.
Her iki taraftan müzakereciler, savaşın başlamasından birkaç gün sonra, önce Beyaz Rusya-Ukrayna sınırında, ardından Türkiye'de ve son olarak da başkent Kiev'de görüşmelere başladı.
Artan savaş kayıpları ve Batı'nın Rus ekonomisine uyguladığı ağır yaptırımlar, Putin'i çatışmayı sona erdirmek için yüzünü kurtaracak bir yol aramaya itiyor olabilir.
Oxford Üniversitesi'nde savaş uzmanı Rob Johnson, bu hafta "Ukrayna, Rusları bir seçim yapmaya zorlayabilir: Israr etmek ve onarılamaz kayıplara uğramak ya da vazgeçip telafi edici bir barışı sağlamak" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki tarafın Ukrayna'nın İsveç ve Avusturya'nın statüsüne göre modellenen tarafsızlığı kabul etmesini sağlayacak bir anlaşma üzerinde 'anlaşmaya yakın' olduğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, ülkesinin Batı NATO askeri ittifakına katılmayacağını açıkça kabul ederken, bu Kremlin’in en önemli taleplerinden biri olarak öne çıkıyor.
Vladimir Putin’in başlattığı savaşın dördüncü haftasında senaryolardan biri ise Rusya'da savaş karşıtı hareket büyüyebileceği ve bazı oligarklar liderlerine sırt çevirebileceği belirtildi.
Devlet Başkanı Putin, Rus toplumu üzerindeki kontrolünü sıkılaştırırken, Bağımsız medyaya ve yabancı haber sağlayıcılarına yönelik baskılar, aşırı sadık Rus devlet medyasının gücünü artırdı.
Ülkede binlerce savaş karşıtı gösterici tutuklanırken, çıkarılan yeni bir yasa ise ordu hakkında 'sahte haber' yayanlara 15 yıla kadar hapis cezası verileceği duyuruldu.
Uzmanlar ise, bazı oligarkların, milletvekillerinin ve özel şirketlerin açıkça ateşkes veya savaşa son verilmesi çağrısında bulunmasıyla birlikte yönetici seçkinler arasında çatlaklar olduğuna dair işaretler olduğunu vurguladı.
Bu hafta devlet televizyonunda yayınlanan bir haber sırasında 'Savaşa Hayır' yazan bir pankart kaldıran bir gazeteci dünya gündemine gelirken, bu aşamada pek olası görülmese de, Putin'in bir halk tepkisi ile devrilme olasılığı göz ardı edilemeyeceği aktarıldı.
Savaşın sürdüğü Ukrayna’da Putin’in generallerinin direnişi kırması ve ülkeyi toplarla ezmesi, senaryolardan biri oldu.
Batılı savunma analistleri, Rus birliklerinin üstün silahları, hava gücü ve gelişigüzel topçu kullanımı göz önüne alındığında, ilerlemeye muktedir olduklarını söylüyorlar.
Üst düzey bir Avrupalı askeri yetkili, Rus ordusunun taktiklerini yenileme ve uyarlama yeteneklerinin hafife alınmaması konusunda uyarırken, “Ama perspektif içinde tutmak gerekir. Bütün bunlar Rus ordusunun üstünlüğünü değiştirmiyor" dedi.
Uzmanlar ve Savunma analistlerinin son senaryosu ise, ‘Rusya’nın ittifakı savaşa sokan NATO ülkesine saldırması’ oldu.
Ukrayna'nın, şu anda ABD liderliğindeki NATO askeri ittifakının üyesi olan ve bir üyeye yapılan saldırıyı herkese yapılmış sayan dört eski Sovyet ülkesiyle sınırı var.
Putin'in Sovyetler Birliği'ne duyduğu özlem ve Baltık ülkelerinde bulunan Rus azınlıklarını koruma sözü, bu senaryoyu olası hale getiriyor.
Bununla birlikte uzmanlar, Putin'in nükleer saldırı riski taşıyan bir NATO üyesine açıkça saldırmasının düşük bir ihtimal olduğunu söylerken, analistler provokasyonlar konusunda uyarıda bulundu.
Putin, Rusya'nın nükleer caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirme emri vermiş, Dışişleri Bakanı Lavrov da 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın ancak bir nükleer savaş olabileceği' konusunda uyarmıştı.
Batılı analistler, bu tür uyarıların ABD ve Avrupa'yı Ukrayna üzerinde 'uçuşa yasak bölge' gibi fikirleri düşünmekten caydırmak için alınması gerektiğini söylüyorlar.