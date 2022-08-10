Rusya, Ukrayna'da savaş nedeniyle tahliye edilenlerin geldiği Dnipropetrovsk'e saldırdı: 23 ölü

Rusya'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki son saldırılarına ilişkin açıklama yapan Dnipropetrovsk Valisi Valentyn Reznichenko, "Nikopol kentinde, Rus ordusu tarafından 13 kişi öldürüldü ve 11 kişi yaralandı. Düşman, bölgeyi 2 kez Grad MLRS çok namlulu roketatarlar ile vurdu. Ayrıca 80 roketatar fırlatıldı. İnsanlar evlerinde uyurken, düşman kasıtlı ve sinsi bir saldırı gerçekleştirdi. Marhanets ve Myrove ateş altında. Marhanka'da 10 kişi öldü, 11 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.