Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar

Haberler - Anadolu Ajansı 11.03.2022 - 11:02 | Son Güncelleme : 11.03.2022 - 11:11
Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu.
Japonya merkezli giyim firması Uniqlo’dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldığı duyurulmuştu.
Rusya'da vatandaşların Moskova'daki Uniqlo mağazasına gelerek faaliyetlerini sonlandıracak mağazadan alışveriş yapmak için uzun süre kuyrukta bekledikleri görüldü.
ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarını kapatma kararı özellikle gençler arasında üzüntüye neden olurken, restorana ait ürünlerin ikinci el sitelerinde fahiş fiyatlara satıldığı görülüyor.
Kararın açıklanmasından sonra bazı McDonald's restoranlarında kuyruklar oluşurken, ikinci el ürünlerin satıldığı internet sitelerinde şirkete ait hamburger ve diğer bazı ürünlerin yüksek fiyatlarla satışa sunulması dikkati çekti. Bazı hamburgerler için 150 dolara kadar fiyatlar istendiği görüldü.
Şirketin eşantiyon olarak dağıttığı bardaklar da internet sitelerinde 50 dolara satışa çıkarıldı. Bazı ilanların sitelerden hızlı bir şekilde silinmesi de dikkati çekiyor.