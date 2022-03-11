Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar

Kararın açıklanmasından sonra bazı McDonald's restoranlarında kuyruklar oluşurken, ikinci el ürünlerin satıldığı internet sitelerinde şirkete ait hamburger ve diğer bazı ürünlerin yüksek fiyatlarla satışa sunulması dikkati çekti. Bazı hamburgerler için 150 dolara kadar fiyatlar istendiği görüldü.



Şirketin eşantiyon olarak dağıttığı bardaklar da internet sitelerinde 50 dolara satışa çıkarıldı. Bazı ilanların sitelerden hızlı bir şekilde silinmesi de dikkati çekiyor.