Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar

Rusya'da faaliyetini sonlandıracak bir mağazada uzun kuyruklar oluştu.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.03.2022 - 11:02 | Son Güncelleme : 11.03.2022 - 11:11

Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 1

'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu.

HAMBURGER 50 DOLAR 

Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 2

Japonya merkezli giyim firması Uniqlo’dan yapılan yazılı açıklamada, 'daki savaş nedeniyle şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldığı duyurulmuştu.

Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 3

Rusya'da vatandaşların Moskova'daki Uniqlo mağazasına gelerek faaliyetlerini sonlandıracak mağazadan alışveriş yapmak için uzun süre kuyrukta bekledikleri görüldü.

Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 4

HAMBURGERLER KARABORSAYA DÜŞMÜŞTÜ

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarını kapatma kararı özellikle gençler arasında üzüntüye neden olurken, restorana ait ürünlerin ikinci el sitelerinde fahiş fiyatlara satıldığı görülüyor.

Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 5

Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski tarafından dün yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle şirketin, Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağı duyurulmuştu.

Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 6

Kararın açıklanmasından sonra bazı McDonald's restoranlarında kuyruklar oluşurken, ikinci el ürünlerin satıldığı internet sitelerinde şirkete ait hamburger ve diğer bazı ürünlerin yüksek fiyatlarla satışa sunulması dikkati çekti. Bazı hamburgerler için 150 dolara kadar fiyatlar istendiği görüldü.

Şirketin eşantiyon olarak dağıttığı bardaklar da internet sitelerinde 50 dolara satışa çıkarıldı. Bazı ilanların sitelerden hızlı bir şekilde silinmesi de dikkati çekiyor.

Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 7
Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 8
Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 9
Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 10
Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 11
Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 12
Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 13
Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 14
Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 15
Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 16
Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 17
Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 18
Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 19
Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 20
Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar - 21

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