Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı

Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, Rusya'nın 24 Şubat'ta işgalinden bu yana Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde silah sağlarken, Kiev yönetimi, son zamanlarda Batı tarafından tedarik edilen birkaç çoklu fırlatma roket sistemini kullanarak 30 Rus lojistik ve mühimmat merkezine bir dizi başarılı saldırı gerçekleştirdi.