Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları yaklaşık 4 aydır devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, liman kenti Odessa'ya mühimmat depolarını yok etmek için füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda binalar ve araçlar zarar görüken 6 kişi yaralandı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 19.07.2022 - 12:41

Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 1

Rus ordusunca 'nın Odessa bölgesindeki Dachnoye kasabasına düzenlenen füze saldırısında bazı binalar ve araçlar zarar gördü. Saldırıda biri çocuk 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 2

Bununla birlikte, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde, ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Kiev'e tedarik edilen silahların bulunduğu mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.  

Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 3

Bakanlık, kaç depoyu yok ettiğini veya orada hangi silahların saklandığını belirtmedi.

Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 4

ŞOYGU'DAN SALDIRILARI GENİŞLETME EMRİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı ülkeleri tarafından Ukrayna’ya gönderilen füze ve silahların vurulması emrini verdi.

Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 5

Reuters’ın haberinde Şoygu, Rus tedarik hatlarını vurmak için Batı tarafından sağlanan silahların kullanılmasının ardından generallerine Ukrayna'nın uzun menzilli füze ve topçu silahlarını imha etmeye öncelik vermelerini emrettiği belirtildi.

Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 6

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın işgali emrini vermesinden yaklaşık beş ay sonra, Rus kuvvetleri yoğunlukla Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yer alırken halihazırda ülkenin yaklaşık beşte birini işgal ediyor.

Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 7

Sergey Şoygu, Putin'in en yakın müttefiklerinden biri olarak tanınıyor. Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Putin'in en yakın müttefiklerinden Şoygu’nun Ukrayna'da savaşan Vostok grubunu denetlediği belirtildi.

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Bakanlık, Şoygu’nun "komutanlara düşmanın uzun menzilli füze ve topçu silahlarına öncelik verme talimatı verdiğini" söylerken, söz konusu silahların Rus kontrolündeki Donbas'taki yerleşim alanlarını bombalamak ve buğday tarlaları ile tahıl depolama silolarını kasten ateşe vermek için kullanıldığını belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, Rusya'nın 24 Şubat'ta işgalinden bu yana Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde silah sağlarken, Kiev yönetimi, son zamanlarda Batı tarafından tedarik edilen birkaç çoklu fırlatma roket sistemini kullanarak 30 Rus lojistik ve mühimmat merkezine bir dizi başarılı saldırı gerçekleştirdi.

Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 10
Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 11
Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 12
Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 13
Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 14
Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 15
Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 16
Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 17
Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı - 18
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