Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr 22.03.2022 - 10:39 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 11:18
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 27. gününde devam ederken, yapılan saldırının etkileri üzerine yeni görüntüler ortaya çıktı.
Rusya’nın Ukrayna’daki şehirlere yaptığı füze ve top atışlarının şehirleri vurduğu görüntüler ortaya çıkarken, birçok binadan dumanların yükseldiği tespit edildi.
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies tarafından yayımlanan görüntülerde, Ukrayna şehirlerindeki sivil altyapıya verilen zarar görülüyor.
Topçu atışları sonrası yanan binalar tespit edilebildiği görüntülerde, Mariupol, Irpin, Hostomel ve Chernihiv şehirlerindeki hasar gözler önüne serildi.
Irpin'in merkezinde, şehir yönetimi ve apartmanlardan oluşan bir kompleksin yakınında iki ayrı yangının görüldüğü fotoğraflarda, askeri saldırılardan kaynaklanan yangınlar ve Irpin Nehri'nde meydana gelen su baskınları fark ediliyor.
Çekilen görüntüler, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki Rus kontrolündeki Antonov Hava Üssü'nün batısındaki Rus topçu mevzilerini de gösteriyor.
Başka bir uydu görüntüsünde ise, şehirdeki okul ve gölün yakınındaki yerleşim bölgesi yakınındaki bir grup bina arasında iki yangın daha görülebiliyor.