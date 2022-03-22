Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı

Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırıların 27. gününe girilirken, savaşın oluşturduğu hasarlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies, Rusya'nın Ukrayna işgalinde harabeye dönen şehirlerin uydu görüntülerini paylaşırken, birçok binadan dumanların yükseldiği tespit edildi.

Haberler - ntv.com.tr 22.03.2022 - 10:39 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 11:18

Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 1

’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 27. gününde devam ederken, yapılan saldırının etkileri üzerine yeni görüntüler ortaya çıktı.

Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 2

Rusya’nın Ukrayna’daki şehirlere yaptığı füze ve top atışlarının şehirleri vurduğu görüntüler ortaya çıkarken, birçok binadan dumanların yükseldiği tespit edildi.

Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 3

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies tarafından yayımlanan görüntülerde, Ukrayna şehirlerindeki sivil altyapıya verilen zarar görülüyor.

Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 4

Topçu atışları sonrası yanan binalar tespit edilebildiği görüntülerde, Mariupol, Irpin, Hostomel ve Chernihiv şehirlerindeki hasar gözler önüne serildi.

Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 5

Irpin'in merkezinde, şehir yönetimi ve apartmanlardan oluşan bir kompleksin yakınında iki ayrı yangının görüldüğü fotoğraflarda, askeri saldırılardan kaynaklanan yangınlar ve Irpin Nehri'nde meydana gelen su baskınları fark ediliyor.

Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 6

Çekilen görüntüler, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki Rus kontrolündeki Antonov Hava Üssü'nün batısındaki Rus topçu mevzilerini de gösteriyor.

Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 7

Başka bir uydu görüntüsünde ise, şehirdeki okul ve gölün yakınındaki yerleşim bölgesi yakınındaki bir grup bina arasında iki yangın daha görülebiliyor.

Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 8

UKRAYNA'DAN DİĞER UYDU GÖRÜNTÜLERİ..

Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 9
Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 10
Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 11
Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 12
Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 13
Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 14
Rusya’nın saldırdığı Ukrayna şehirlerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı - 15

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