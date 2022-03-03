Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor

Haberler - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 14:47 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 15:20
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 8. gününde devam ediyor.
Siren seslerinin duyulduğu başkentte halk Rus tanklarını engellemek için barikat kurmaya devam ediyor.
Bununla birlikte, Ukrayna'nın Lviv kentinde, Rusya'nın saldırısı sonrası orduya yardım etmek isteyen gönüllüler, kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri “kirpi” adlı tank engellerini barikatlara gönderiyor.
Lviv’deki eski bir fabrikanın arka bahçesini atölyeye çeviren gönüllüler, çevreden topladıkları demirleri iş bölümü yaparak şekillendiriyor.
Aralarında fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı ve çeşitli meslek sahiplerinin bulunduğu gönüllüler, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.