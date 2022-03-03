Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor

Ukrayna ordusunun başkent Kiev'de Rus güçlerine karşı direnişi sürüyor. Askerlerin en büyük destekçisi ise gönüllüler. Farklı mesleklerden çok sayda gönüllünün ürettiği çelik ve demir bariyerler Rus tanklarını durdurmak için kullanılıyor.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 14:47 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 15:20

Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 1

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 8. gününde devam ediyor.

Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 2

Siren seslerinin duyulduğu başkentte halk Rus tanklarını engellemek için barikat kurmaya devam ediyor.

Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 3

Bununla birlikte, Ukrayna'nın Lviv kentinde, Rusya'nın saldırısı sonrası orduya yardım etmek isteyen gönüllüler, kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri “kirpi” adlı tank engellerini barikatlara gönderiyor.

Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 4

Lviv’deki eski bir fabrikanın arka bahçesini atölyeye çeviren gönüllüler, çevreden topladıkları demirleri iş bölümü yaparak şekillendiriyor.

Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 5

Aralarında fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı ve çeşitli meslek sahiplerinin bulunduğu gönüllüler, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 6
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 7
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 8
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 9
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 10
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 11
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 12
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 13
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 14
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 15
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 16
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 17
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 18
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 19
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 20
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 21
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 22
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 23
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 24
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 25
Rusya'nın saldırısı altındaki Kiev'de son durum: Tanklar barikatlarla engellenmeye çalışılıyor - 26

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