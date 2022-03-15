Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına dair yeni uydu görüntüleri: Ateş çemberi Kiev'i abluka altına aldı

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 10:28
ABD’li uydu şirketi Maxar Technologies tarafından yayınlanan yeni uydu görüntüleri, Ukrayna genelinde askeri saldırılardan etkilenen bölgelere ışık tutmaya yardımcı oluyor.
Fotoğraftalarda, Ukrayna’nın başkenti Kiev merkezine sadece 40 km uzaklıkta olan, Moschun köyündeki hemen hemen her evin önemli ölçüde hasar gördüğünü görülüyor.
Bazı evlerde yangınlar devam ederken, köyü çevreleyen tarlalar da kavruluyor.
Bununla birlikte, uydu görüntüleri ülkenin güneyinde yer alan Mariupol’de de hasar olduğunu gösteriyor.
Kentin Zhovteneyvi semtindeki Mariupol Bölgesel Yoğun Bakım Hastanesi’nin ise bir enkaz haline geldiği anlaşılıyor.
Diğer taraftan, hastanede meydana gelen hasardan hangi tarafın sorumlu olduğu henüz netlik kazanmadı. Hastane binasının yakınında, çok sayıda apartman kompleksi önemli ölçüde zarar gördü.
Yaklaşık 3 kilometre güneyde, Primorskyi mahallesinde, bariz bir askeri saldırının ardından çok sayıda evin için için yandığı görülüyor.