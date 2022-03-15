Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına dair yeni uydu görüntüleri: Ateş çemberi Kiev'i abluka altına aldı

ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Rusya'nın Ukrayna genelindeki saldırılarına dair yeni uydu görüntüleri paylaştı. Yeni fotoğraflar, Kiev merkezine yalnızca 40 km çevresindeki evlerin ateşe verildiğini gösterdi. Aynı zamanda Mariupol kentinde büyük bir hasar olduğu ortaya çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 10:28

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına dair yeni uydu görüntüleri: Ateş çemberi Kiev'i abluka altına aldı - 1

ABD’li uydu şirketi Maxar Technologies tarafından yayınlanan yeni uydu görüntüleri, genelinde askeri saldırılardan etkilenen bölgelere ışık tutmaya yardımcı oluyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına dair yeni uydu görüntüleri: Ateş çemberi Kiev'i abluka altına aldı - 2

KİEV'İN ETRAFI ATEŞ ÇEMBERİYLE SARILI

Fotoğraftalarda, Ukrayna’nın başkenti Kiev merkezine sadece 40 km uzaklıkta olan, Moschun köyündeki hemen hemen her evin önemli ölçüde hasar gördüğünü görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına dair yeni uydu görüntüleri: Ateş çemberi Kiev'i abluka altına aldı - 3

Bazı evlerde yangınlar devam ederken, köyü çevreleyen tarlalar da kavruluyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına dair yeni uydu görüntüleri: Ateş çemberi Kiev'i abluka altına aldı - 4

Bununla birlikte, uydu görüntüleri ülkenin güneyinde yer alan Mariupol’de de hasar olduğunu gösteriyor. 

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına dair yeni uydu görüntüleri: Ateş çemberi Kiev'i abluka altına aldı - 5

YOĞUN BAKIM HASTANESİ ENKAZ HALİNE GELDİ

Kentin Zhovteneyvi semtindeki Mariupol Bölgesel Yoğun Bakım Hastanesi’nin ise bir enkaz haline geldiği anlaşılıyor. 

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına dair yeni uydu görüntüleri: Ateş çemberi Kiev'i abluka altına aldı - 6

Diğer taraftan, hastanede meydana gelen hasardan hangi tarafın sorumlu olduğu henüz netlik kazanmadı. Hastane binasının yakınında, çok sayıda apartman kompleksi önemli ölçüde zarar gördü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına dair yeni uydu görüntüleri: Ateş çemberi Kiev'i abluka altına aldı - 7

Yaklaşık 3 kilometre güneyde, Primorskyi mahallesinde, bariz bir askeri saldırının ardından çok sayıda evin için için yandığı görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına dair yeni uydu görüntüleri: Ateş çemberi Kiev'i abluka altına aldı - 8

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