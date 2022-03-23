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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri

Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı ilk saldırının üzerinden 28 gün geçerken, dördüncü haftanın sonunda birçok Ukrayna şehri büyük zarar gördü. Savaşın başladığı günden bu yana yayımladığı uydu görüntüleriyle savaşın gidişatına dair bilgiler sunan ABD’li teknoloji şirketi Maxar’ın fotoğraflarından Rusya-Ukrayna savaşının 28 günü..

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 12:46

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 1

’nın ’ya açtığı savaşta dördüncü haftanın sonuna gelinirken, hava ve kara harekatlarının verdiği zarar ortaya çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 2

Ukrayna’da başta Mariupol olmak üzere birçok şehir Rusya’nın saldırılarından etkilenirken, bölgelerdeki birçok yapı zarar gördü.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 3

ABD’li teknoloji şirketi Maxar, Rusya’nın saldırılarının başladığı günden bu yana şehirlerin uydu görüntülerini paylaşırken, ülkede başta başkent Kiev ve Mariupol olmak üzere Çernihiv, Irpin, Sumi, Herson, Harkov, Hostomel, Bucha şehirleri saldırılardan derinden etkilendi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 4

İşte Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın meydana getirdiği zararın uydu görüntüleri..

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 5
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 6
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 7
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 8
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 9
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 10
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 11
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 12
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 13
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 14
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 15
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 16
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 17
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 18
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 19
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 20
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 21
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 22
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 23
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 24
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 25
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 26
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 27
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 28
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 29
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 30
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 31
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 32
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 33
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 34
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 35
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 36
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 37
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 38
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 39
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri - 40

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