Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında dördüncü hafta: Savaşın ilk gününden bu yana uydu görüntüleri

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 12:46
Ukrayna’da başta Mariupol olmak üzere birçok şehir Rusya’nın saldırılarından etkilenirken, bölgelerdeki birçok yapı zarar gördü.
ABD’li teknoloji şirketi Maxar, Rusya’nın saldırılarının başladığı günden bu yana şehirlerin uydu görüntülerini paylaşırken, ülkede başta başkent Kiev ve Mariupol olmak üzere Çernihiv, Irpin, Sumi, Herson, Harkov, Hostomel, Bucha şehirleri saldırılardan derinden etkilendi.
İşte Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın meydana getirdiği zararın uydu görüntüleri..