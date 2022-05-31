Saatte 200 kez bombalanıyor: Rus güçleri Sievierodonetsk kentine girdi

BİNALARIN YÜZDE 90'I YOK EDİLDİ

Diğer taraftan, Rus topçularının kentin barajlarını ve kritik altyapısını yok ettiği, binaların yüzde 90'ına zarar verdiği açıklandı. Bir zamanlar 100 bin kişiye ev sahipliği yapan şehrin iletişimi büyük ölçüde kesildi.

Dün, Sievierodonetsk'te bir Fransız gazeteci, içinde seyahat ettiği zırhlı bir insani tahliye aracına Rus mermisinden çıkan şarapnel isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Yerel yetkililere göre şarapnel, aracın zırhını deldi ve Frédéric Leclerc-Imhoff'u. Rus bombalarından kaçmak zorunda kalan sivillerle birlikte seyahat ederken öldürdü. Saldırının ardından tahliye iptal edildi.