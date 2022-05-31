Saatte 200 kez bombalanıyor: Rus güçleri Sievierodonetsk kentine girdi

Haberler - ntv.com.tr 31.05.2022 - 11:40 | Son Güncelleme : 31.05.2022 - 11:57
Rus tankları ve birlikleri, Donbas'ın hâlâ Ukrayna'nın elindeki en büyük şehri olan Sievierodonetsk'e doğru ilerlemeye başladı ve Kremlin'in kuvvetleri ülkenin doğusunda ilerlemeye devam ederken sokak çatışmalarını da beraberinde getirdi.
Görgü tanıkları, Rus tanklarının her seferinde bir patlamayla şehrin merkezine doğru ilerlediğini ve Ukraynalı yetkililerin Mariupol'u anımsatan koşullara yol açtığını söylediği yoğun bombardımandan sonra kalan her şeyi yerle bir ettiğini söyledi.
Luhansk bölge valisi Serhiy Gaidai, Ukrayna ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, "Maalesef hayal kırıklığı yaratan haberlerimiz var: Düşman şehre giriyor. Rus ordusu tekrar tekrar aynı taktikleri kullanıyor. Arka arkaya birkaç saat top mermisi atıyorlar ve sonra saldırıyorlar” dedi.
Rusya sınırının yaklaşık 145 km güneyinde, Siverskyi Donets Nehri'nin doğu kıyısında yer alan Sievierodonetsk savaşı Rusya'nın kendi kendini ilan eden Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinden oluşan endüstriyel Donbas'ta yavaş ama sağlam kazanımlar elde etmesiyle dikkat çekiyor.
Görgü tanıkları, Rus kuvvetleri takviye hatlarını kesmeye ve kalan Ukraynalı savunucuları kuşatmaya çalışırken şehrin "saatte 200 kez" bombalandığını söyledi. Şehrin belediye başkanı Oleksandr Striuk, Rus birliklerinin "şehir merkezine doğru birkaç blok ilerlediğini" doğruladı. Ukraynalı güçlerin Rusları sokak çatışmalarına itmek için savaştığını ve şehirde kalan 12 bin -13 bin sivilin amansız bombardımandan kaçmak için bodrumlara ve sığınaklara sığındığını söyledi.
Yerel yetkililer, Rusya'nın Sievierodonetsk'e düzenlediği saldırılarda yaklaşık bin 500 sivilin öldüğünü tahmin ettiklerini açıkladı. Striuk, şehrin "tamamen harap olduğunu" ve kurbanların sayısının "her saat başı arttığını, ancak sokak çatışmalarındaki ölü ve yaralıları saymadıklarını" söyledi.
Diğer taraftan, Rus topçularının kentin barajlarını ve kritik altyapısını yok ettiği, binaların yüzde 90'ına zarar verdiği açıklandı. Bir zamanlar 100 bin kişiye ev sahipliği yapan şehrin iletişimi büyük ölçüde kesildi.
Dün, Sievierodonetsk'te bir Fransız gazeteci, içinde seyahat ettiği zırhlı bir insani tahliye aracına Rus mermisinden çıkan şarapnel isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Yerel yetkililere göre şarapnel, aracın zırhını deldi ve Frédéric Leclerc-Imhoff'u. Rus bombalarından kaçmak zorunda kalan sivillerle birlikte seyahat ederken öldürdü. Saldırının ardından tahliye iptal edildi.
Öte yandan, Ukrayna’nın başkenti Kiev'i savaşın erken safhalarında ele geçirmeyi başaramayan Rusya, büyük bir kısmı halihazırda Moskova destekli ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Donbas üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırmaya çalışıyor. Büyük ateş gücünü küçük bir alana yoğunlaştırarak çatışmanın güçlerinin genellikle zayıf bir şekilde dağıldığı önceki aşamasının aksine, topçu ve hava saldırılarıyla kasabaları ve şehirlere saldırıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, son ulusal konuşmasında bölgedeki Rus güçlerine atıfta bulunarak, "Bunun için kaç hayat kurban etmek zorunda kalacakları umurlarında değil" dedi.
Rusya ayrıca, hafta sonu bir konut binasına bir Rus topçu mermisinin düştüğü ve bir çocuğu öldürdüğü komşu Lysychansk kentini alma çabalarını hızlandırdı. İki şehir, stratejik öneme sahip Siverskyi Donets Nehri'nin iki yanında yer alıyor.
Ukraynalı yetkililere göre, Lysychansk hala Ukrayna kontrolündeyken, iki şehre giden ana yol bombalandı, ancak kapatılmadı. Güneybatıdaki Bakhmut kasabasına giden son kalan erişim ve tahliye yolu, Ukrayna kontrolü altında bulunuyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Ukrayna birliklerinin Rus kuvvetlerinin Sievierodonetsk'i tamamen kuşatmasını önlemek için ellerinden geleni yaptığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Rusya Federasyonu tarafından bağımsız devletler olarak tanınan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kurtarılması koşulsuz bir önceliktir" dedi.