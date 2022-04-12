Savaşın adı saklanan gizli kurbanları: Ukraynalı kadınlar Rus askerleri tarafından tecavüze uğrayıp öldürüldüklerini açıkladı

Diğer taraftan, Anna'nın evinin yolunun aşağısında, başka cinsel şiddet olayı daha yaşandı. İddiaya göre bir kadın tecavüze uğradı ve öldürüldü. Tanıklar, bu vahşetin Anna'ya tecavüz eden adam tarafından yapıldığını söyledi. Söz konusu kadının 40'lı yaşlarında olduğu ve Rus askerleri tarafından gömüldüğü belirtildi.

Bir komşu olan Oksana, kadının cesedini bulan ve gömen Rus askerleri ile konuştuğunu belirterek, "Rus askerleri, bana onun tecavüze uğradığın ve kan kaybından öldüğünü söyledi” diye konuştu.