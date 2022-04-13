‘Savaşın gidişatını belirleyecek’: Rusya, Donbas’a saldırmaya hazırlanıyor

Haberler - ntv.com.tr 13.04.2022 - 11:33 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 11:40
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırının 49. gününde askeri analistler önümüzdeki günlerin savaşın gidişatı için çok önemli olduğunu söyledi.
Analistler, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine yeni bir saldırı için asker sayısını artırdığını aktardı.
Yapılan analizlerde, Rusların Ukrayna'nın savaşçılarını kuşatmaya çalışırken her iki tarafta da ağır kayıplara yol açacağı kesin olan uzun süreli bir savaşa zemin hazırladığı belirtildi.
Askeri analistler, Ukrayna'nın endüstriyel kalbi Donbas’ta savaşı kimin kazanacağı ile ilgili tahminde bulunmaktan kaçınırken, bunun büyük olasılıkla çok sayıda can kaybına yol açacağını ve savaşın gidişatını belirleyecek önemli bir çatışma olacağını vurguladı.
Polonya merkezli Rochan danışmanlığının direktörü Konrad Muzyka, "Savaşın sonucu, her iki tarafın da hiçbirinin bir saldırı gerçekleştiremeyeceği noktaya kadar hırpalanmasına neden olabilir" derken, "Ukraynalılar topraklarını sonuna kadar savunacaklar. Ruslar ise önemli kayıplara uğrayacak" ifadelerini kullandı.
Muzyka, Moskova'nın sürekli yeni bir saldırı tehdidiyle, huzursuz ve "donmuş" bir çatışmanın ortaya çıkabileceğini ve aylarca sürebileceğini söyledi.
Rusya, Şubat ayında başlayan harekatını Ukrayna'nın askeri yeteneklerini zayıflatmak ve tehlikeli milliyetçilerin kökünü kazımak için özel bir operasyon olarak tanımlıyor.
Analistler, uzun süreli bir savaşın, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zaferini Kremlin liderinin her yıl katıldığı devasa bir askeri geçit töreniyle kutladığı 9 Mayıs'a kadar, Başkan Vladimir Putin'in önemli bir zafer ilan etme umutlarını boşa çıkaracağının altını çiziyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir ZelensKi, Rusya'ya karşı Batı'yı ülkesini kurtarmaya yardım etmeye çağırırken, NATO'nun hava sahasının yardım etmesini ve Batı'nın daha fazla savaş uçağı, füze ve tanksavar roketi göndermesine yardım etmesini istiyor.
Moskova, Donbas'ı almaya odaklanmak için güçlerini geçen ayın sonlarında Kiev yakınlarında ve Ukrayna'nın kuzeyinden çekmeye başladığını söylemişti.
Londra'daki RUSI düşünce kuruluşunda kara savaşı analisti Nick Reynolds ise, “Artık takviye gelmese bile, Rusya'nın işgali, Donbas'ın bazı bölgelerinde Ukraynalı savaşçıları yavaş yavaş geri itti ve Luhansk bölgesinin yaklaşık yüzde 90'ını güvence altına aldı” ifadelerini kullandı.
Analistler, Moskova’nın, kuzeyden ve güneyden birlikler ile tanklar ve zırhlı araçlarla bir kıskaç hareketiyle ilerlerken Ukrayna'nın doğu cephesini delmeye çalışabileceğini söylerken, Ukrayna güçlerini arkadan kuşatmaya çalışacağını söyledi.
Analizlerde, Ukrayna'nın muhtemelen açık tank savaşlarından kaçınmaya, tedarik hatlarını ve teçhizatı hedef almak için topçu kullanmaya, konvoylara ve lojistik hatlara saldırmak için baskın ekipleri göndermeye çalışacağı vurgulandı.