‘Savaşın gidişatını belirleyecek’: Rusya, Donbas’a saldırmaya hazırlanıyor

Yapılan analizlerde, Rusların Ukrayna'nın savaşçılarını kuşatmaya çalışırken her iki tarafta da ağır kayıplara yol açacağı kesin olan uzun süreli bir savaşa zemin hazırladığı belirtildi.

Askeri analistler, Ukrayna'nın endüstriyel kalbi Donbas’ta savaşı kimin kazanacağı ile ilgili tahminde bulunmaktan kaçınırken, bunun büyük olasılıkla çok sayıda can kaybına yol açacağını ve savaşın gidişatını belirleyecek önemli bir çatışma olacağını vurguladı.