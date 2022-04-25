Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken, başkent Kiev'in caddeleri uzun bir aradan sonra canlanmaya başladı. Kiev'e dönen vatandaşların meydan ve parklara akın etmesi dikkati çekti.Şahsi ve toplu ulaşım araçlarının yoğunlaştığı kentte, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar faaliyete geçmeye başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 17:34

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 1

ordusunun Kiev bölgesini kontrol altına almasıyla vatandaşların başkente dönmeleri ve Paskalya Bayramı haftasında meydan ve parklara akın etmesi dikkat çekti.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 2

Oyun parklarının çocuklarla dolmaya başladığı kentte, pek çok gencin cadde ve sokaklarda yürüdüğü görüldü.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 3

Kiev'de şahsi ve toplu ulaşım araçları yoğunlaşırken, işletmeler, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar yavaş yavaş faaliyete geçmeye başladı.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 4

Savaş nedeniyle kurulan barikatların bazılarının kaldırıldığı Kiev'de ara sıra sirenler çalıyor ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 5

"BAŞKA BİR YERE GİTMEK İSTEMİYORUZ"

Çocuğu ile parka gezmeye çıkan Kiev sakinlerinden Ekaterina, 2-3 hafta öncesine kadar şehrin boş olduğunu belirterek "Sabahları sokağa çıktığımızda hayatın olduğunu artık görüyoruz. Yaşamak istiyoruz" dedi.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 6

Ülkenin bazı bölgelerinde çatışmaların devam ettiğine dikkati çeken Ekaterina, bunun üzücü olduğunu söyledi.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 7

Ekaterina, Kiev'i yoğun çatışmalar esnasında terk etmediklerini belirterek "Başka bir yere gitmek istemiyoruz. Evimizde kalacağız. Burada evimiz, işimiz. Bizi kimse evimizden kovamaz" dedi.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 8

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kiev sakinlerinden Olga da ülkedeki durumdan üzgün olduğunu dile getirerek "Canım çok sıkkın. Beni hayatta tutan bir tek çocuğum var. Onun için duygularıma hakim olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 9

Buça ve İrpin şehirlerinin Kiev'e yakın olduğuna dikkati çeken Olga, "Evimizdeydik ve oradaki patlama seslerini duyuyorduk. Ancak buradan gitmeyi planlamıyoruz. Kendi topraklarımızda kalacağız. Sonrasına bakarız. Ancak mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 10

Olga şöyle devam etti:

"Bir an önce zaferin kazanılmasını diliyorum. Çünkü barışa kavuşmak istiyoruz. Biz bunu hak ettik. Bizi korumaya çalışan askerlerimize de güç diliyorum ve onların bu karanlık gücün üstesinden gelmeleri için dua ediyorum. Çocuklarımızın da ülkemizde barış içinde yaşamalarını istiyoruz."

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 11

"ÇATIŞMALAR ESNASINDA KORKUNÇ ANLAR YAŞADIK"

Parkta bisikletiyle gezen Anastasiya, çatışmalar esnasında korkunç anlar yaşadığını ve bu nedenle Kiev'den gitmek zorunda kaldığını anlatarak "Tehlikeli bölgelerde bulunan akrabalarımın durumunu sürekli merak ediyordum. Çünkü bazıları o bölgelerden çıkamıyor. Aslında tüm insanları düşünüyorum. Herkes zor durumda." dedi.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 12

Anastasiya, ülkesinin Rusya ile savaşta zafer kazanmasını ve insanların önceden yaşadıkları bölgelere dönmelerini istediğini dile getirdi.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 13

Kiev sakinlerinden İrene de şehrin çatışmalardan sonra sakinleştiğini ve daha güvenli olduğunu söyledi.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 14
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 15
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 16
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 17
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 18
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 19
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 20
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 21
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 22
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 23
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 24
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 25
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 26
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 27
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 28
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 29
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 30
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 31
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 32
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 33
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 34
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 35
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 36
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 37
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 38
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 39
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 40
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 41
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 42
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 43
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 44
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 45
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 46
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 47
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 48
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı - 49

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER