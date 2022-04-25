Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in caddeleri canlanmaya başladı

Olga şöyle devam etti:



"Bir an önce zaferin kazanılmasını diliyorum. Çünkü barışa kavuşmak istiyoruz. Biz bunu hak ettik. Bizi korumaya çalışan askerlerimize de güç diliyorum ve onların bu karanlık gücün üstesinden gelmeleri için dua ediyorum. Çocuklarımızın da ülkemizde barış içinde yaşamalarını istiyoruz."