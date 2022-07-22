Savaşın yerle bir ettiği Ukrayna'da hayatta kalma mücadelesi (Tankların etrafında sebze yetiştiriliyor)

3 çocuk annesi Semeninog, sığınakta ailesinin yanı sıra komşularının da kaldığını ifade ederek "Çocuklar bize mutluluk veriyordu. Onlar her zaman büyüklerden daha da iyimser oluyor. Sadece gaz ve elektrik yoktu ama onun dışında sığınakta normal şartları oluşturduk." diye konuştu.