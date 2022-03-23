Savaşların değişmeyen kaderleri

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 15:39
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkov kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar görmüştü (üstte). Esed rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının Firdevs semtindeki yerleşim yerlerine saldırması sonucu çok sayıda bina yıkılmıştı (altta).
Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda top mermisi başkent Kiev'deki 9 katlı apartmana isabet etmiş ve 2 sivil yaşamını yitirmişti (üstte). Suriye'de Rus ve Esed rejim güçlerine ait savaş uçaklarının Halep'te yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda bina hasar görmüştü (altta).
Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda top mermisi başkent Kiev'deki 9 katlı apartmana isabet etmiş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. Bazı siviller enkaz altından eşyalarını almıştı (üstte). Suriye'de Esed rejim güçlerine ait helikopterler, Halep'te muhaliflerin denetimindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı nedeniyle yüzü kanlar içinde kalan bir çocuk enkazdan çıkardığı eşyalarını taşımıştı (altta).
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkov kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar görmüştü. Hasar gören binalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmişti (üstte). Suriye'de Esed rejim güçlerine ait savaş uçakları, Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde yer alan yerleşim yerine hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonrası bölgeye gelen sivil savunma ve itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etmişti.
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkov kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar görmüş ve itfaiye ekipleri müdahale etmişti (üstte). Esed rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde yerleşim yerlerine saldırması sonucu çok sayıda bina yıkılmış ve sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmıştı (altta).
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller için Medyka bölgesinde çadırlar kurulmuştu (üstte). Çoğunluğu çocuk ve kadın 40 bin Suriyeli, Rus bombardımanından kaçarak Kilis Öncüpınar Sınır Kapısının karşısında kurulan çadırlara yerleştirilmişti (altta).
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar görmüştü (üstte). Esed rejim güçlerine bağlı helikopterler Halep'teki bir çok bölgeye varil bombasıyla saldırı düzenlemişti (altta).
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkov kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar görmüş ve itfaiye ekipleri binalarda çalışma yürütmüştü (üstte). Esed rejim güçlerine ait savaş uçakları, İdlib'ın Eriha ilçesine hava saldırı düzenlemişti. Saldırının ardından yıkılan bazı binalarda sivil savunma ekipleri enkaz kaldırma çalışması başlatmıştı (altta).
Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkov kentindeki valilik binası füze ile vurulmuştu (üstte). Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin bir çok bölgesinde, enkazlar arasında çatışmalar sürmüştü (altta).
Rusya’nın 5 Ukrayna kentinde geçici ateşkes ilan etmesinin ardından başkent Kiev yakınlarında yer alan İrpin kentinden siviller tahliye edilmişti (üstte). Suriye'deki çatışmalardan kaçan siviller, Türkiye'ye sığınmıştı (altta).
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın İrpin şehrinden siviller ayrılmıştı (solda). ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn bölgesine düzenlediği hava bombardımanından kaçan siviller, Akçakale Gümrük Kapısı'na gelmişti (sağda).
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı tren ile Polonya'nın Przemysl kentine gelmişti (solda). Suriye'deki çatışmaların şiddetinin artması üzerine bölgeden kaçan, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda sivil, Şanlıurfa'daki sınır kapısına gelmişti (sağda).
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka bölgesindeki sınır kapısından giriş yapmıştı (üstte). Suriye'de Esed rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşimlere yönelik saldırıları nedeniyle 27 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etmişti (altta).
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından başkent Kiev yakınındaki İrpin kentinde yaşayan siviller tahliye edilmişti (üstte). Yunan hükümetinin adalardaki sığınmacı krizini çözmek için kiraladığı yolcu gemileri adalardan aldığı Suriyelilerin de içinde bulunduğu sığınmacıları Pire limanına getirmişti (altta).
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle başkent Kiev yakınındaki İrpin ve Buça kentinde yaşayan siviller tahliye edilmişti (üstte). Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Suriyeliler, yaşadıkları yerleri terk ederek Türkiye'ye geçmişlerdi (altta).
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle başkent Kiev yakınlarındaki Buça'da mahsur kalan siviller, özel araçları ve bölgeye gönderilen çok sayıda otobüsle tahliye edilmişti (üstte). Sırbistan'dan Macaristan'a giren Suriyeli sığınmacılar, Röszke kasabasındaki toplanma noktasına ilerlemeye çalışmıştı (altta).
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ülkeden ayrılarak Polonya'ya gelen siviller, otobüslere binerek Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitmişti (üstte). ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Tel Abyad bölgesine düzenlediği hava bombardımanı ve bölgedeki çatışmalardan kaçan Suriyeliler, Akçakale Sınır Kapısına gelmişlerdi (altta).
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının en çok etkilediği çocuklar, terk etmek zorunda kaldıkları evlerinden sadece birkaç oyuncağı yanlarına alabilmişti (solda). Suriye'deki iç savaş nedeniyle can güvenliklerini sağlayabilmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine aileleriyle gelen Suriyeli çocuklar, kendileri için en değerli eşyalarını yanlarına almıştı (sağda).
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle başkent Kiev'i terk etmek isteyen siviller, Kiev Tren istasyonuna gelmişti (üstte). Suriye'nin İdlib ilinden Türkiye'ye getirilen doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebek, protez bacaklarıyla İdlib'e geri dönmüştü (altta).
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bazı aileler, Rusya’nın hava saldırısı düzenleyeceği endişesiyle metro istasyonlarına sığınmıştı (üstte). Suriye'de artan çatışmalardan kaçan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Suriyeliler, Türkiye'ye sığınmıştı (altta).
Ukrayna'nın Harkov kentinde Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı sonrası Olena Kurilo yaralanmıştı (üstte). Suriye'nin İdlib ilinde kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) bahçede zeytin toplayan sivillere yapılan saldırıda 1 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı (altta).
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Harkov kentindeki bir apartman zarar görürken sivillerden yaralananlar olmuştu (üstte). Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'te sivil yerleşim yerlerine saldırısı sırasında yaralanan bir vatandaş, bölge halkının yardımıyla göçük altından kurtarılmıştı (altta).
Ukrayna ordusu, Donbas temas hattı yakınına çok sayıda asker konuşlandırdı. Bölgede bulunan Ukraynalı bir asker, yanına gelen kediyi sevmişti (üstte). Eski Halep Bölgesi'nde Suriyeli bir muhalif, kontrol altında tutukları binaya giren sokak kedisiyle ilgilenmişti (altta).
Ukrayna ordusu, Donbas temas hattı yakınına 120 bin asker ve askeri teçhizat sevk etmişti (üstte). Suriye'de mücadelelerini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO), Esed rejim güçlerinden kendilerini korumak için siperler kazmıştı (altta).