Savaşların değişmeyen kaderleri

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının en çok etkilediği çocuklar, terk etmek zorunda kaldıkları evlerinden sadece birkaç oyuncağı yanlarına alabilmişti (solda). Suriye'deki iç savaş nedeniyle can güvenliklerini sağlayabilmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine aileleriyle gelen Suriyeli çocuklar, kendileri için en değerli eşyalarını yanlarına almıştı (sağda).