Azov Taburu, neo-Naziler de dahil olmak üzere aşırı sağcıları barındırıyor. Ukrayna'nın savaşan kuvvetlerinin yalnızca en küçük bir bölümünü oluştursalar da, bu Moskova için yararlı bir propaganda aracı oldu ve Rusya'nın nüfusuna Ukrayna'da savaşmak için gönderdiği gençlerin komşularını Nazilerden kurtarmak için orada olduklarını söylemesi için bir bahane verdi.