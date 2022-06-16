Severodonetsk'teki Ukrayna askerleri Rusya'nın teslim olma çağrısını reddetti: Ukrayna-Rusya savaşının 113. günü

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 09:57
Ukrayna, Rusya'nın Severodonetsk’te teslim olma çağrısını reddetti. Rusya’nın yüzde 80’ini kontrol ettiği kent, Moskova’nın Ukrayna’nın doğusundaki ilerlemelerinin odak noktasını oluşturuyor.
Rusya, dün Ukrayna güçlerinin"anlamsız direnişlerini durdurmasını ve silah bırakmasını" talep etmiş ve Kiev'i, sivillerin kaçması için insani bir koridor açma planlarını bozmakla suçlamıştı.
Bununla birlikte, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere binlerce sivil, azalan gıda, temiz su, sanitasyon ve elektrik kaynaklarıyla Severodonetsk'te mahsur kaldı. Bir BM sözcüsü, şehirdeki Azot kimyasal fabrikasının altındaki sığınaklarda acil bir durumun yaşandığını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Donbas'taki savaşı için Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı sağlayacağını açıkladı. ABD Savunma bakanlığı, destek paketinin taktik araçlara sahip 18 ek obüs, obüsler için 36 BİN mermi 155 mm mühimmat ve iki zıpkın kıyı savunma sistemini içerdiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği (AB'yi) Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmaya çağırdı ve Rus güçlerinin diğer ülkelere saldırabileceği konusunda uyardı. Zelenski, Çek parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın işgalinin “Rusya’nın diğer ülkelere ve diğer halkların fethine giden yolu açması gereken ilk adım” olduğunu söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin bu ay Madrid'de yapılacak zirvede Kiev'e yeni bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya varılarak Ukrayna'ya ağır silahlar ve uzun menzilli sistemler sağlamaya devam edeceklerini söyledi. “Anlaşma, Ukrayna'nın eski Sovyet dönemi silahlarından “daha modern NATO standardı teçhizata geçmesine yardımcı olacak” dedi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Severodonetsk'te "savaş alanında çok önemli bir an" ile karşı karşıya olduğunu ve Rus güçlerinin Ukrayna mevzilerini alt etmeye çalışmak için uzun menzilli silahlar kullandığını açıkladı. Austin, Amerika ve müttefiklerini “gevşememeye ve hız kaybetmemeye” ve “Ukrayna'nın kendini savunmasına yönelik ortak taahhüdünü yoğunlaştırmaya” çağırdı.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusya’nın "egemenliği ve güvenliği"ne dair güvence verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Çin tarafsız olduğunu iddia ediyor, ancak davranışı, Rusya ile hala yakın ilişkilere yatırım yaptığını açıkça ortaya koyuyor" dedi.
Polonya Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk, Polonya-Ukrayna sınırında mahsulleri küresel pazarlara kanalize etmek için tahıl siloları inşa etmenin üç ile dört ay süreceğini söyledi. Kowalczyk'in sözleri, Biden'ın daha fazla tahıl ihracatına yardımcı olmak ve küresel bir gıda krizini ele almak amacıyla Ukrayna sınırı boyunca geçici silolar inşa edilmesini önermesinin ardından geldi.