Severodonetsk'teki Ukrayna askerleri Rusya'nın teslim olma çağrısını reddetti: Ukrayna-Rusya savaşının 113. günü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Severodonetsk'te "savaş alanında çok önemli bir an" ile karşı karşıya olduğunu ve Rus güçlerinin Ukrayna mevzilerini alt etmeye çalışmak için uzun menzilli silahlar kullandığını açıkladı. Austin, Amerika ve müttefiklerini “gevşememeye ve hız kaybetmemeye” ve “Ukrayna'nın kendini savunmasına yönelik ortak taahhüdünü yoğunlaştırmaya” çağırdı.