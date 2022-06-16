Severodonetsk'teki Ukrayna askerleri Rusya'nın teslim olma çağrısını reddetti: Ukrayna-Rusya savaşının 113. günü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 113. gününde devam ediyor. Ukraynalı askerlerin teslim olmayı reddettiği Donbas'ın Severodonetsk kentinde yağun çatışmalar sürüyor. Rusya'nın yüzde 80'ini kontrol ettiği kent, şu an da savaşın merkez üssü konumunda bulunuyor. Bununla birlikte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna’nın işgalinin “Rusya’nın diğer ülkelere ve diğer halkların fethine giden yolu açması gereken ilk adım” olduğunu açıkladı. İşte Ukrayna-Rusya savaşında yaşanan son gelişmeler...

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 09:57

Severodonetsk'teki Ukrayna askerleri Rusya'nın teslim olma çağrısını reddetti: Ukrayna-Rusya savaşının 113. günü - 1

, Rusya'nın Severodonetsk’te teslim olma çağrısını reddetti. Rusya’nın yüzde 80’ini kontrol ettiği kent, Moskova’nın Ukrayna’nın doğusundaki ilerlemelerinin odak noktasını oluşturuyor.  

Severodonetsk'teki Ukrayna askerleri Rusya'nın teslim olma çağrısını reddetti: Ukrayna-Rusya savaşının 113. günü - 2

Rusya, dün Ukrayna güçlerinin"anlamsız direnişlerini durdurmasını ve silah bırakmasını" talep etmiş ve Kiev'i, sivillerin kaçması için insani bir koridor açma planlarını bozmakla suçlamıştı.

Severodonetsk'teki Ukrayna askerleri Rusya'nın teslim olma çağrısını reddetti: Ukrayna-Rusya savaşının 113. günü - 3

Bununla birlikte, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere binlerce sivil, azalan gıda, temiz su, sanitasyon ve elektrik kaynaklarıyla Severodonetsk'te mahsur kaldı. Bir BM sözcüsü, şehirdeki Azot kimyasal fabrikasının altındaki sığınaklarda acil bir durumun yaşandığını açıkladı.

Severodonetsk'teki Ukrayna askerleri Rusya'nın teslim olma çağrısını reddetti: Ukrayna-Rusya savaşının 113. günü - 4

ABD'DEN UKRAYNA'YA 1 MİLYAR DOLARLIK EK YARDIM

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin  Donbas'taki savaşı için Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı sağlayacağını  açıkladı. ABD Savunma bakanlığı, destek paketinin taktik araçlara sahip 18 ek obüs, obüsler için 36 BİN  mermi 155 mm mühimmat ve iki zıpkın kıyı savunma sistemini içerdiğini söyledi.

Severodonetsk'teki Ukrayna askerleri Rusya'nın teslim olma çağrısını reddetti: Ukrayna-Rusya savaşının 113. günü - 5

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği (AB'yi) Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmaya çağırdı ve Rus güçlerinin diğer ülkelere saldırabileceği konusunda uyardı. Zelenski, Çek parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın işgalinin “Rusya’nın diğer ülkelere ve  diğer halkların fethine giden yolu açması gereken ilk adım” olduğunu söyledi.

Severodonetsk'teki Ukrayna askerleri Rusya'nın teslim olma çağrısını reddetti: Ukrayna-Rusya savaşının 113. günü - 6

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin bu ay Madrid'de yapılacak zirvede Kiev'e yeni bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya varılarak Ukrayna'ya ağır silahlar ve uzun menzilli sistemler sağlamaya devam edeceklerini söyledi. “Anlaşma, Ukrayna'nın eski Sovyet dönemi silahlarından “daha ​​modern NATO standardı teçhizata geçmesine yardımcı olacak” dedi. 

Severodonetsk'teki Ukrayna askerleri Rusya'nın teslim olma çağrısını reddetti: Ukrayna-Rusya savaşının 113. günü - 7

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Severodonetsk'te "savaş alanında çok önemli bir an" ile karşı karşıya olduğunu ve Rus güçlerinin Ukrayna mevzilerini alt etmeye çalışmak için uzun menzilli silahlar kullandığını açıkladı. Austin, Amerika ve müttefiklerini “gevşememeye ve hız kaybetmemeye” ve “Ukrayna'nın kendini savunmasına yönelik ortak taahhüdünü yoğunlaştırmaya” çağırdı.

Severodonetsk'teki Ukrayna askerleri Rusya'nın teslim olma çağrısını reddetti: Ukrayna-Rusya savaşının 113. günü - 8

ÇİN'DEN RUSYA'YA DESTEK

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı 'e, Rusya’nın "egemenliği ve güvenliği"ne  dair güvence verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Çin tarafsız olduğunu iddia ediyor, ancak davranışı, Rusya ile hala yakın ilişkilere yatırım yaptığını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Severodonetsk'teki Ukrayna askerleri Rusya'nın teslim olma çağrısını reddetti: Ukrayna-Rusya savaşının 113. günü - 9

Polonya Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk, Polonya-Ukrayna sınırında mahsulleri küresel pazarlara kanalize etmek için tahıl siloları inşa etmenin üç ile dört ay süreceğini söyledi. Kowalczyk'in sözleri, Biden'ın daha fazla tahıl ihracatına yardımcı olmak ve küresel bir gıda krizini ele almak amacıyla Ukrayna sınırı boyunca geçici silolar inşa edilmesini önermesinin ardından geldi.

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