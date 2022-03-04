Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi

"Ruslar ve Sırplar kardeştir" sloganı atılan gösteride, "Halkın Devriyeleri"nin temsilcisi Damnjan Knezevic, "1992'de bize, bugün de Rusya'ya baskı yapmaya çalışanlar bilsin ki Slav ruhunu taşıyanlar için yapılan baskının etkisi, 'okyanustaki bir damla su' gibidir. Rusya'ya ve Belarus'a yaptırım uygulayacak bir Sırp yok." diye konuştu.