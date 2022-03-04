Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya ve Rus halkına destek gösterisi düzenlendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.03.2022 - 23:48

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 1

Belgrad'da bir araya gelen aşırı sağcı "Halkın Devriyeleri" adlı grubun destekçileri, 'ya destek sloganları attı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 2

Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanan grubun temsilcileri, 'da seçimlerden sonra Rusya'ya yaptırım kararı alınırsa tekrar gösteri düzenleneceğini ve gösterici sayısının iki kat fazla olacağını belirtti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 3

"Ruslar ve Sırplar kardeştir" sloganı atılan gösteride, "Halkın Devriyeleri"nin temsilcisi Damnjan Knezevic, "1992'de bize, bugün de Rusya'ya baskı yapmaya çalışanlar bilsin ki Slav ruhunu taşıyanlar için yapılan baskının etkisi, 'okyanustaki bir damla su' gibidir. Rusya'ya ve Belarus'a yaptırım uygulayacak bir Sırp yok." diye konuştu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 4

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dünyanın "en cesur ve güçlü" devlet adamı olduğuna dair sloganların atıldığı gösteride, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic aleyhinde "Vatan haini, Sırbistan’ı sattın" ifadesine de yer verildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 5

Rusya'ya destek veren göstericiler, gösterilerini Rusya Büyükelçiliği önünde sonlandırdı.​​​​​​​

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 6

SIRP CUMHURBAŞKANINDAN UKRAYNA AÇIKLAMASI

Sırbistan'ın 'nın toprak bütünlüğünün korunmasına tam destek verdiğini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sırbistan, bölgede barışı korumak için anayasasının ilkelerine bağlı kalmaya devam edecek." diye konuşmuştu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 7

Vucic, Ukrayna halkına tüm insani yardımları sağlayacaklarını belirterek, "Ukrayna'daki Sırp vatandaşlarını korumak için gereken önlemleri alacağız. Doğu Avrupa'daki çatışmalara katılacak herkese yaptırım uygulayacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 8
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 9
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 10
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 11
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 12
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 13
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 14
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 15
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 16
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 17
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 18
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 19
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 20
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 21
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya destek gösterisi - 22

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