Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu

"RUS ASKERLERİ SİLAHSIZ SİVİLLERE İŞKENCE YAPIP ONLARI ÖLDÜRDÜ"

Bununla birlikte, adamların cesetlerinin bir "çocuk sanatoryumu"nun bodrumunda bulunduğu belirtildi. Ölümleri bir savaş suçu olarak araştırılıyor.

Yetkililer, "Rus silahlı kuvvetlerinin askerleri silahsız sivillere işkence yaptı ve ardından öldürdü. Rus saldırganlığına karışan her savaş suçunun ve kişinin durumunu belirlemek ve onları adalete teslim etmek için tüm önlemler alınmaktadır” dedi.