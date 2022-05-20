Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor

Olga, "Döndüğümde korkunç bir tabloyla karşılaştım. Her şey kırık dökük haldeydi. Çocuklar için dondurmaların saklandığı buzdolapları bile siper olarak kullanılmış. Marketimin yanında ise inşaat malzemeleri satan bir işletme de bombalanmış. Şimdi de işletmemi düzene sokmaya çalışıyorum" diye konuştu.