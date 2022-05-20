Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor

Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri, Rus saldırılarının ardından normal hayata dönme çabalarını sürdürüyor. Başkent Kiev bölgesinde bulunan Brovari kentine bağlı Peremoga köyü, 28 Şubat'ta Rus ordusunca ele geçirildi. Köydeki sivillerin yaşadığı evler ile işletmelerin birçoğu hasar görürken, bazı siviller de saldırılarda hayatını kaybetti. Mart ayının sonuna doğru Ukrayna ordusu tarafından kontrol altına alınan Peremoga köyü sakinleri, saldırılar sonrası köydeki düzeni sağlamaya çalışıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 13:41

Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 1

Soyadını vermek istemeyen Peremoga köy sakini Olga, savaşın ilk günlerinde tehlike altında olan yakındaki yerleşim birimlerinden çok sayıda vatandaşın köye geldiğini söyledi.


Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 2

Rus güçlerinin 28 Şubat'ta köye girdiğini kaydeden Olga, Rus ordusuna ait 200'den fazla askeri teçhizat ve çok sayıda Rus askerinin bulunduğunu belirtti.

Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 3

Olga, köydeki halkın yaklaşık 2 hafta evlerinden çıkamadığını anlatarak, "Halk panik içindeydi. Herkes evinde saklandı. Buradan Kiev bölgesindeki yerleşim birimlerine saldırılar düzenlendi. Kabus yaşadık." dedi.

Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 4

"İŞLETMEM BOMBALANDI"

Mart ayının ortasında köyden çıkabildiklerini ve kendilerini kurtarabildiklerini belirten Olga, köye döndüğünde sahip olduğu marketinin bombalanmış bulduğunu söyledi.

Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 5

Olga, "Döndüğümde korkunç bir tabloyla karşılaştım. Her şey kırık dökük haldeydi. Çocuklar için dondurmaların saklandığı buzdolapları bile siper olarak kullanılmış. Marketimin yanında ise inşaat malzemeleri satan bir işletme de bombalanmış. Şimdi de işletmemi düzene sokmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 6

Bazı sivillerin kurşunlandığını anlatan Olga, "Bir mahzende 4 ceset bulundu. Siviller öldürüldü. Buna bir anlam veremiyoruz. Burada askerleri ve askeri unsur bile yoktu" dedi.

Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 7

Kendisinin Kazakistan doğumlu olduğunu ve 'nın ilhak ettiği Kırım'da bir süre yaşadığını anlatan Olga, "Kırım'da çok güzel şekilde yaşam sürdürüyorduk. Çocukluk yıllarımı orada geçirdim. Birçok akrabam hala orada bulunuyor. Tüm bunlar elimizden alındı" açıklamasını yaptı.

Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 8
Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 9
Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 10
Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 11
Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 12
Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 13
Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 14
Sivillerin öldürüldüğü Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor - 15

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