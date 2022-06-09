Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü

Üç ayı aşkın bir süredir devam eden Rusya ve Ukrayna savaşı, tüm dünyayı etkileyerek, gıda krizlerine ve enerji tedarik zincirlerinde aksamalara neden oldu. Birleşmiş Milletler (BM), savaşın bir sonucu olarak küresel bir gıda felaketinin yaklaşmakta olduğu konusunda uyardı. Rusya’nın Karadeniz’de Ukrayna’ya uyguladığı blokaj tüm dünyada bir tahıl krizine neden oldu ve gıda fiyatları arttı. Ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’ya ait olan 600 bin ton buğdayı çaldığı ve başka ülkelere ihraç ettiği öne sürüldü. Peki, Ukrayna limanlarından çıkamayan tahıl dünyada nasıl bir krize neden oldu? Kaç insan bu durumdan etkilenecek? Rusya ve Ukrayna konuyla ilgili hangi açıklamalara yaptı?

Haberler - ntv.com.tr 09.06.2022 - 13:09

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü - 1

RUSYA'NIN UKRAYNA'NIN TAHILINI ÇALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

BCC’nin New York Times’tan aktardığı haberine göre, 'nın güneyindeki tarafından atanan yetkililer, Moskova'nın Ukrayna'dan yurt dışına 600 bin ton tahıl gönderdiğini öne sürdü. Rusya ise tahıl çaldığını reddetti.

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü - 2

Diğer taraftan Ukrayna'nın stoklanmış tahılına erişim uluslararası alanda acil bir durum haline geldi. Ukrayna savaştan önce  Afrika ve Orta Doğu'ya her yıl milyonlarca ton ihraç ediyordu. Ancak Rusya donanması Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını ablukaya aldığı için şu anda tahıl yurt dışına sevk edilemiyor.

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü - 3

RUSYA: UKRAYNA, KARADENİZ'DEKİ MAYINLARI TEMİZLEMELİ

Rusya, Ukrayna'nın tahıl ihraç edecek koridorların faaliyete geçmesi için Karadeniz kıyılarındaki suları mayından temizlenmesi gerektiğini açıkladı. 

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü - 4

New York Times'ın haberine göre ABD, Rusya'nın çalıntı Ukrayna buğdayını Afrika'daki kuraklıktan etkilenen ülkelere satmaya çalıştığını iddia etti. Gazete, Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklamasını  atıfta bulunarak, Mayıs ayı ortasında, çoğu Afrika'da bulunan 14 ülkeye Rus kargo gemilerinin tahıl yüklü Ukrayna yakınlarındaki limanlardan ayrıldığına dair bir uyarı gönderdi.

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü - 5

RUSYA NE DİYOR?

Zaporizhzhia bölgesindeki Rusların elindeki bölgelerden sorumlu Yevgeny Balitsky, tahılın bölgeden  Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a ve oradan da Orta Doğu'ya giden yük trenleriyle çıktığını söyledi. 

Kırım'daki Rus işgal makamının sözcüsü Oleg Kryuchkov, Zaporizhzhia'daki Melitopol kentinden Kırım'a 11 vagon tahıl geldiğini açıkladı. Ayrıca tahılın işgal altındaki Kherson bölgesinden nakledildiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü - 6

TÜRKİYE GÜVENLİ KORİDORLARIN OLUŞTURULMASI İÇİN ARACILIK EDİYOR

Diğer taraftan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen Çarşamba günü Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile tahıl sorununu görüştü, ancak bir gelişme olmadı. Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'nın buğday ihracatını engellediğini reddetti.

Odesa ve diğer limanlardaki sularda  mayın temizleme sorumluluğunun Ukrayna'da olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Rusya'nın "güney Ukrayna'ya saldırmak için tahıl koridorlarını kullanacağı" için Ukrayna'nın bölgeyi  mayın temizleyemeyeceğini aktardı.

Bunların yanı sıra Rusya, gıda krizinden Batı yaptırımlarını da sorumlu tuttu. Türkiye ise  güvenli deniz koridorları oluşturmak için bir anlaşmaya aracılık etmeye çalışıyor.

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü - 7

UKRAYNALILAR NE DİYOR? 

Geçen hafta Ukrayna'nın Türkiye büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Kırım'dan çalıntı tahıl gönderdiğini ve Türkiye'nin varış noktaları arasında olduğunu söyledi. Bodnar, Türkiye'den bize yardım etmesi için çağrıda bulunduk ve Türk tarafının önerisiyle tahılları çalıp satanlar hakkında ceza davası açıyoruz" dedi.

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü - 8

TAHIL KRİZİ NEDEN DÜNYA İÇİN ACİL BİR SORUN?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, dünya çapında tahıl, yemeklik yağ, yakıt ve gübre fiyatlarında büyük artışlara neden oldu. Bunun bir kısmı, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların bir sonucu oldu.

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü - 9

Aynı zamanda, Rusya ve Ukrayna ortaklaşa küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.  Ukrayna, ise bunun yüzde 30’unu oluşturuyor. 

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü - 10

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2019 yılında Ukrayna dünya mısır arzının yüzde 16'sını ve ayçiçek yağının yüzde 42'sini oluşturdu.

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü - 11

SAVAŞ 1,6 MİLYAR İNSANI ETKİLEYECEK

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşının dünya üzerindeki sonuçlarının daha da kötüleştiği ve 1,6 milyar insanın bu durumundaM etkileneceği konusunda uyardı.

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü - 12

Guterres, "Savaşın gıda güvenliği, enerji ve finans üzerindeki etkisi sistemik, şiddetli ve hızlanıyor" dedi. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ise gıda krizinin müdahale olmaksızın yıllarca sürebileceğiNİ bildirdi.

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