Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü

Haberler - ntv.com.tr 09.06.2022 - 13:09
Diğer taraftan Ukrayna'nın stoklanmış tahılına erişim uluslararası alanda acil bir durum haline geldi. Ukrayna savaştan önce Afrika ve Orta Doğu'ya her yıl milyonlarca ton ihraç ediyordu. Ancak Rusya donanması Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını ablukaya aldığı için şu anda tahıl yurt dışına sevk edilemiyor.
Rusya, Ukrayna'nın tahıl ihraç edecek koridorların faaliyete geçmesi için Karadeniz kıyılarındaki suları mayından temizlenmesi gerektiğini açıkladı.
New York Times'ın haberine göre ABD, Rusya'nın çalıntı Ukrayna buğdayını Afrika'daki kuraklıktan etkilenen ülkelere satmaya çalıştığını iddia etti. Gazete, Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklamasını atıfta bulunarak, Mayıs ayı ortasında, çoğu Afrika'da bulunan 14 ülkeye Rus kargo gemilerinin tahıl yüklü Ukrayna yakınlarındaki limanlardan ayrıldığına dair bir uyarı gönderdi.
Zaporizhzhia bölgesindeki Rusların elindeki bölgelerden sorumlu Yevgeny Balitsky, tahılın bölgeden Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a ve oradan da Orta Doğu'ya giden yük trenleriyle çıktığını söyledi.
Kırım'daki Rus işgal makamının sözcüsü Oleg Kryuchkov, Zaporizhzhia'daki Melitopol kentinden Kırım'a 11 vagon tahıl geldiğini açıkladı. Ayrıca tahılın işgal altındaki Kherson bölgesinden nakledildiğini söyledi.
Diğer taraftan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen Çarşamba günü Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile tahıl sorununu görüştü, ancak bir gelişme olmadı. Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'nın buğday ihracatını engellediğini reddetti.
Odesa ve diğer limanlardaki sularda mayın temizleme sorumluluğunun Ukrayna'da olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Rusya'nın "güney Ukrayna'ya saldırmak için tahıl koridorlarını kullanacağı" için Ukrayna'nın bölgeyi mayın temizleyemeyeceğini aktardı.
Bunların yanı sıra Rusya, gıda krizinden Batı yaptırımlarını da sorumlu tuttu. Türkiye ise güvenli deniz koridorları oluşturmak için bir anlaşmaya aracılık etmeye çalışıyor.
Geçen hafta Ukrayna'nın Türkiye büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Kırım'dan çalıntı tahıl gönderdiğini ve Türkiye'nin varış noktaları arasında olduğunu söyledi. Bodnar, Türkiye'den bize yardım etmesi için çağrıda bulunduk ve Türk tarafının önerisiyle tahılları çalıp satanlar hakkında ceza davası açıyoruz" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, dünya çapında tahıl, yemeklik yağ, yakıt ve gübre fiyatlarında büyük artışlara neden oldu. Bunun bir kısmı, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların bir sonucu oldu.
Aynı zamanda, Rusya ve Ukrayna ortaklaşa küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Ukrayna, ise bunun yüzde 30’unu oluşturuyor.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2019 yılında Ukrayna dünya mısır arzının yüzde 16'sını ve ayçiçek yağının yüzde 42'sini oluşturdu.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşının dünya üzerindeki sonuçlarının daha da kötüleştiği ve 1,6 milyar insanın bu durumundaM etkileneceği konusunda uyardı.
Guterres, "Savaşın gıda güvenliği, enerji ve finans üzerindeki etkisi sistemik, şiddetli ve hızlanıyor" dedi. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ise gıda krizinin müdahale olmaksızın yıllarca sürebileceğiNİ bildirdi.