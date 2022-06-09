Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin perde arkası: Rusya'nın Ukrayna'dan binlerce ton buğday çaldığı öne sürüldü

TÜRKİYE GÜVENLİ KORİDORLARIN OLUŞTURULMASI İÇİN ARACILIK EDİYOR

Diğer taraftan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen Çarşamba günü Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile tahıl sorununu görüştü, ancak bir gelişme olmadı. Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'nın buğday ihracatını engellediğini reddetti.

Odesa ve diğer limanlardaki sularda mayın temizleme sorumluluğunun Ukrayna'da olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Rusya'nın "güney Ukrayna'ya saldırmak için tahıl koridorlarını kullanacağı" için Ukrayna'nın bölgeyi mayın temizleyemeyeceğini aktardı.

Bunların yanı sıra Rusya, gıda krizinden Batı yaptırımlarını da sorumlu tuttu. Türkiye ise güvenli deniz koridorları oluşturmak için bir anlaşmaya aracılık etmeye çalışıyor.