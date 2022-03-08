Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor

Ukrayna savaşında ikinci hafta bitmek üzere. Rus ordusu başkent Kiev dahil ülkenin birçok şehrini ağır bombardıman altına aldı. İki ülke barış görüşmeleri yürütse de Ukrayna şehirleri harabeye dönüyor. Ukraynalılar kafileler halinde ülkeyi terk ediyor. Sivillerin tahliyesinden sonra savaşın daha sert olarak yeniden başlaması bekleniyor. İşte Ukrayna'daki yıkımın fotoğrafları...

Haberler - ntv.com.tr 08.03.2022 - 12:12

Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 1

savaşında 13. güne girildi. Rusya tarafı kentlerde sıkışan sivillerin tahliyesi için saldırıların durdurulduğunu duyurdu. 

Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 2

Rusya Savunma Bakanlığı abluka altındaki beş kente sabah 10.00'dan itibaren saldırıların kesildiğini açıkladı. 

Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 3

Halihazırda 1.5 milyondan fazla Ukraynalı ülkeyi terketmek zorunda kaldı. 

Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 4

Ukrayna ordusu ve Ukraynalı milisler şehir savaşına hazırlanırken Rusya, Kiev başta olmak üzere büyük kentleri yoğun bir şekilde bombalıyordu. 

Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 5

Tahliyenin ardından bombardımanın daha sert şekilde başlaması bekleniyor. Günlerdir devam eden saldırılar yüzünden ülke harabeye dönmüş durumda.

Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 6

Rusya sadece askeri noktaların hedef alındığını söylese de saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 7

Şehir savaşlarında sivil yerleşim yerleri de milisler ve askerler tarafından kullanılıyor. Bu durum binaları saldırıya açık hale getiriyor.

Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 8

Öte yandan hem havadan hem karadan yapılan yoğun bombardıman nedeniyle siviller tehlike altında yaşıyor.

Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 9
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 10
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 11
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 12
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 13
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 14
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 15
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 16
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 17
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 18
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 19
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 20
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 21
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 22
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 23
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 24
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 25
Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor - 26

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