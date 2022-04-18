Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen gıda fiyatları süper zenginlerin sayısını artırdı: Peki açlıkla yüz yüze olan milyonlarca kişi ne yapacak?

MEVCUT EKONOMİK MODELİN İÇ KARARTICI BİR YANSIMASI

Daha adil bir toplum için kampanya yürüten High Pay Center düşünce kuruluşundan Andrew Speke, Cargill ailesinin yükselen servetinin “dünyanın mevcut ekonomik modelinin iç karartıcı bir yansıması" olduğunu öne sürdü.

Bu modelin en kötü krizlerin bile küçük bir azınlığın daha da zenginleşmesini sağladığı belirterek, “Modern çağda yaşam standartlarının düşmesi ve milyonları yoksullaştırmakla tehdit eden bir yaşam maliyeti kriziyle karşı karşıyayız. Hükümetlerin, şimdi her zamankinden daha fazla küresel serveti süper zenginlerden düşük ve orta gelirlilere yeniden dağıtmak için ciddi adımlar atması şart” diye konuştu.