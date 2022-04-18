Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen gıda fiyatları süper zenginlerin sayısını artırdı: Peki açlıkla yüz yüze olan milyonlarca kişi ne yapacak?

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıklamasına göre Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle dünya genelinde temel gıda maddelerinin fiyat artışı son bir ay içinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Milyonlarca kişiyi açlık ve yetersiz beslenmeye iten bu süreçte ise bazı süper zenginler, servetlerine servet kattı. Küresel gıda firması Cargill'in sahibi olan 3 kardeş Bloomberg'in dünyanın en zengin 500 kişisi arasına girdi. Uzmanlar, söz konusu durumun mevcut ekonomik düzenin iç karartıcı bir yansıması olduğunu belirterek, hükümetlere daha adil bir gelir dağıtımı çağrısında bulundu.

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 17:22 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 17:32

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen gıda fiyatları süper zenginlerin sayısını artırdı: Peki açlıkla yüz yüze olan milyonlarca kişi ne yapacak? - 1

'nın 'ya saldırıları nedeniyle  küresel gıda fiyatlarında meydana gelen "dev bir artış", dünyanın en büyük gıda şirketlerinden birinin çoğunluğuna sahip olan süper zengin Cargill ailesinin üç üyesinin dünyanın en zengin 500 kişisi arasına katılmasına yardımcı oldu.

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen gıda fiyatları süper zenginlerin sayısını artırdı: Peki açlıkla yüz yüze olan milyonlarca kişi ne yapacak? - 2

1865 yılında Cargill şirketini kuran William Wallace Cargill'in torunlarının torunları olan James Cargill, Austen Cargill ve Marianne Liebmann kardeşler bu hafta Bloomberg Milyarderler'in yaşayan en zengin 500 kişi listesine katıldı.  Kardeşlerin her birinin yaklaşık 5,4 milyar dolar serveti bulunuyor ve gelirleri bu yıl içinde şimdiye kadar beşte bir oranında arttı. 

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen gıda fiyatları süper zenginlerin sayısını artırdı: Peki açlıkla yüz yüze olan milyonlarca kişi ne yapacak? - 3

Böylelikle Cargill’in  Blommberg’in  en zengin 500 listesindeki diğer torun torunları Pauline Keinath ve Gwendolyn Sontheim Meyer'e katıldılar. Keinath ve Sontheim’in her birinin ise yaklaşık 8,06 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen gıda fiyatları süper zenginlerin sayısını artırdı: Peki açlıkla yüz yüze olan milyonlarca kişi ne yapacak? - 4

Bununla birlikte, 70 ülkede 155 binden fazla çalışanı olan ve 2021'in rekor kıran 5 milyar dolarlık karını geride bırakarak bu yıl rekor kar bildirmesi beklenen Cargill gıda şirketi de gelirlerini artırdı.

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen gıda fiyatları süper zenginlerin sayısını artırdı: Peki açlıkla yüz yüze olan milyonlarca kişi ne yapacak? - 5

GIDA FİYATI ENDEKSİ YÜZDE 12,6 ARTTI

Birleşmiş Milletler (BM) bu ay, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle küresel gıda fiyatlarının rekor seviyeye yükseldiği konusunda uyardı. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda fiyat endeksinin Mart ayında Şubat ayına göre yüzde 12,6 arttığını ve "1990'daki başlangıcından bu yana yeni bir en yüksek seviyeye dev bir sıçrama yaptığını" açıkladı.

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen gıda fiyatları süper zenginlerin sayısını artırdı: Peki açlıkla yüz yüze olan milyonlarca kişi ne yapacak? - 6

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

BM, Ukrayna'daki savaşın "temel tahıllar ve bitkisel yağlar için piyasalarda şoklar yaydığını" bildirerek; tahıl, bitkisel yağlar ve et fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını kaydetti.

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen gıda fiyatları süper zenginlerin sayısını artırdı: Peki açlıkla yüz yüze olan milyonlarca kişi ne yapacak? - 7

BUĞDAY FİYATLARINDA YAKLALIK YÜZDE 20 ARTIŞ

Bunun yanı sıra savaş, dünya buğday ihracatının dörtte birinden fazlasını üreten bir bölgeden önemli malların Karadeniz'e ihracatını aksattı. İşgal, limanların kapatılmasıyla birlikte Ukrayna'dan buğday ve mısır ihracatını azaltan tahıl fiyatlarının geçen ay yüzde 17 artmasına neden oldu. Rusya'nın ihracatı da mali ve nakliye sorunları nedeniyle yavaşladı.

Mart ayında dünya buğday fiyatları yüzde 19,7 oranında artarken, mısır fiyatları bir önceki aya göre yüzde 19,1 oranında artarak arpa  fiyatlarıyla rekor seviyeye ulaştı.

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen gıda fiyatları süper zenginlerin sayısını artırdı: Peki açlıkla yüz yüze olan milyonlarca kişi ne yapacak? - 8

Diğer taraftan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şubat ayında Ukrayna'ya saldırı emri vermesinden önce gıda fiyatları zaten yükseliyordu ve Cargill'in CEO'su David MacLennan, fiyatların 2022 boyunca yüksek kalmasını beklediğini söyledi.

Genel merkezi ABD’nin Minnesota eyaletinde  bulunan Cargill, geçen yıl karında yüzde 63 artışla yaklaşık 4,93 milyar dolara ulaşarak, bunun 157 yıllık tarihindeki en büyük rakam olduğunu bildirdi. Gelirler ise yüzde 17 artarak 134 milyar dolara yükseldi.

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen gıda fiyatları süper zenginlerin sayısını artırdı: Peki açlıkla yüz yüze olan milyonlarca kişi ne yapacak? - 9

MEVCUT EKONOMİK MODELİN İÇ KARARTICI BİR YANSIMASI

Daha adil bir toplum için kampanya yürüten High Pay Center düşünce kuruluşundan Andrew Speke, Cargill ailesinin yükselen servetinin “dünyanın mevcut ekonomik modelinin iç karartıcı bir yansıması" olduğunu öne sürdü.

Bu modelin en kötü krizlerin bile  küçük bir azınlığın daha da zenginleşmesini sağladığı belirterek, “Modern çağda yaşam standartlarının düşmesi ve milyonları yoksullaştırmakla tehdit eden bir yaşam maliyeti kriziyle karşı karşıyayız. Hükümetlerin, şimdi her zamankinden daha fazla küresel  serveti süper zenginlerden düşük ve orta gelirlilere yeniden dağıtmak için ciddi adımlar atması şart” diye konuştu.

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen gıda fiyatları süper zenginlerin sayısını artırdı: Peki açlıkla yüz yüze olan milyonlarca kişi ne yapacak? - 10

DÜNYANIN EN ZENGİN 11. AİLESİ

Öte yandan, Cargill ailesinden üç kişi daha (Alexandra Daitch, Sarah MacMillan ve Lucy Stitzer)  aynı zamanda milyarder. Geniş aile, şirketin yaklaşık yüzde 87'sini kontrol ediyor ve yaklaşık 50 milyar dolarlık bir servetle dünyanın en zengin 11. ailesi olarak sıralanıyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen gıda fiyatları süper zenginlerin sayısını artırdı: Peki açlıkla yüz yüze olan milyonlarca kişi ne yapacak? - 11

Oxfam America'nın  kıdemli tarım politika danışmanı Eric Muňozi "Şu anda gıda fiyatlarının fırladığını görüyoruz ve bu da en savunmasız topluluklar üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor. Covid-19 pandemisi ile birlikte fahiş gıda fiyatları Etiyopya, Somali, Kenya ve Güney Sudan gibi ülkelerdeki aileleri kırılma noktasına itiyor.  Bu arada, en zenginler karlarının arttığını gördü.Hayat kurtarmak için acilen harekete geçmeli ve eşitsizliği, bozuk gıda sistemini ve bu krizi yönlendiren diğer temel nedenleri ele almalıyız” dedi.

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