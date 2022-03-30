Ukrayna savaşının Rusya için istenmeyen beş sonucu

1) RUS KAYIPLARI YÜKSEK

Savaşın başından bu yana Rusya, kayıplarıyla ilgili istatistikleri tam olarak yayımlamazken bir Rus Savunma Bakanlığı yetkilisi, savaşta şimdiye kadar bin 351 Rus askerinin öldüğünü ve 3 bin 825'inin yaralandığını aktardı.

Ukraynalı yetkililer, çatışmalarda 15 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia ederken, üst düzey bir NATO yetkilisi ise geçen hafta 8 ila 15 bin arasında Rusya askerinin hayatını kaybettiğini tahmin ettiğini vurguladı.