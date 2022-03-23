Ukrayna taraftarlığı kısa sürdü: Rus kozmonot kıyafet değiştirdi

Moskova Belediye Meclisi resmi hesabından yapılan açıklamada “Rusya Federasyonu Kahramanı, Moskova Belediye Meclisi Üyesi, Birleşik Rusya Partisinin üyesi Oleg Artemiev, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Moskova Belediye Meclisi toplantısında konuşuyor. Tarihte ilk kez bir meclis üyesi, meclis oturumuna uzaydan katılıyor” açıklaması yapıldı.