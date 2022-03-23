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Ukrayna taraftarlığı kısa sürdü: Rus kozmonot kıyafet değiştirdi

Dünya basınına ‘Ukrayna Bayrağı renklerinde uzay kıyafeti giydikleri’ için tartışma konusu olan 3 Rus kozmonottan Oleg Artemiev, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) canlı olarak Moskova belediye meclisi toplantısına bağlandı. Bağlantı sırasında Artemiev’in sarı hakim renkli kıyafetini değiştirerek Rus bayrağı hakim koyu mavi kıyafet giydiği görüldü.

Haberler - DHA 23.03.2022 - 18:42

Ukrayna taraftarlığı kısa sürdü: Rus kozmonot kıyafet değiştirdi - 1

bayrağına uygun renklerde mavi vurgulu sarı uçuş kıyafetleri giymeleri dünya basınında tartışma konusu olan 3 kozmonottan Oleg Artemiev, bugün Moskova belediye meclisine canlı bağlandı.

Ukrayna taraftarlığı kısa sürdü: Rus kozmonot kıyafet değiştirdi - 2

Aynı zamanda meclis üyesi olan Artemiev canlı bağlantı sırasında Rusya bayrağını yansıtan koyu mavi renkte uzay kıyafeti giydiği görüldü.

Ukrayna taraftarlığı kısa sürdü: Rus kozmonot kıyafet değiştirdi - 3

Moskova Belediye Meclisi resmi hesabından yapılan açıklamada “Rusya Federasyonu Kahramanı, Moskova Belediye Meclisi Üyesi, Birleşik Rusya Partisinin üyesi Oleg Artemiev, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Moskova Belediye Meclisi toplantısında konuşuyor. Tarihte ilk kez bir meclis üyesi, meclis oturumuna uzaydan katılıyor” açıklaması yapıldı.

Ukrayna taraftarlığı kısa sürdü: Rus kozmonot kıyafet değiştirdi - 4

NE OLMUŞTU?

Dünya basınında “Rus kozmonotlar ISS'de Ukrayna bayrağının renklerini giyiyor” başlıkları yer alırken Rus kozmonot Sergey Korsakov, Oleg Artemyev ve Denis Matveyev bu konuda bir açıklama yapmamıştı.

Ukrayna taraftarlığı kısa sürdü: Rus kozmonot kıyafet değiştirdi - 5

Rus uzay ajansı Roscosmos dünya basınında Rus kozmonotlarının Ukrayna bayrağını andıran sarı renkte kıyafet giymesi haberlerine cevap vererek “Yabancı blogcuların ve medyanın komik bir icadı. Bazen sarı sadece sarıdır” demişti.

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