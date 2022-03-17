Ukrayna’da bir televizyon kanalı hacklendi: Zelenski, Ukraynalıları teslim olmaya çağırdı

Bilgisayar korsanları 16 Mart'ta Ukraine 24 televizyon kanalında yayınlanan ulusal bir haberi 'hack'ledi. Haberde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Ukraynalıları silahlarını bırakmaya ve teslim olmaya çağırdığı görüldü. Söz konusu haber Ukrayna’da kafa karışıklığına neden oldu.

Haberler - ntv.com.tr 17.03.2022 - 15:38 | Son Güncelleme : 17.03.2022 - 15:50

Ukrayna’da bir televizyon kanalı hacklendi: Zelenski, Ukraynalıları teslim olmaya çağırdı - 1

Amerikan düşünce kuruluşu Atlantic Council'in bildirdiğine göre hacker’lar Ukrayna’da ulusal bir televizyon kanalına saldırdı.16 Mart’ta meydana gelen olayda Ukraine 24 kanalının haber bülteninde Zelenski’nin deep fake videosu gösterildi. 

Ukrayna’da bir televizyon kanalı hacklendi: Zelenski, Ukraynalıları teslim olmaya çağırdı - 2

Ukraine 24’te yayınlanan sahte videoda ise haki renkli uzun kollu bir gömlek giymiş ve "başkan olmanın o kadar kolay olmadığı ortaya çıktı" derken gösteriliyor.

Ukrayna’da bir televizyon kanalı hacklendi: Zelenski, Ukraynalıları teslim olmaya çağırdı - 3

"TESLİM OLMANIN ZAMANI GELDİ"

Videoda, Zelenski ayrıca Ukraynalıları silahlarını bırakmaya çağırarak, “Teslim olmamızın zamanı geldi. Bu savaşta başarısız olduğumuz aşikar. Donbas'a dönmeye karar verdim” diyor.

Ukrayna’da bir televizyon kanalı hacklendi: Zelenski, Ukraynalıları teslim olmaya çağırdı - 4

Ancak, Atlantik Konseyi’nden araştırma görevlisi Roman Osadchuk, Ukraine 24'ün gerçekten saldırıya uğradığını ve videodaki mesajların yanlış olduğunu doğruladığını söyledi. Videonun çarpıtma olduğuna dair belirtiler arasında Zelenski'nin kafasının vücuduna göre çok büyük olması, aydınlatmanın Zelenski tarafından yüklenen gerçek videolardan farklı görünmesi ve ses kalitesinin düşük olması sayılabilir.

Öte yandan, söz konusu videoyu oluşturan bilgisayar korsanlarının kimliği henüz netlik kazanmadı. 

Ukrayna’da bir televizyon kanalı hacklendi: Zelenski, Ukraynalıları teslim olmaya çağırdı - 5

DEEP FAKE VİDEO NE DENİR?

Sentetik medya olarak da bilinen deep fake (sahte) videolarda, geleneksel yöntemlerle üretilmiş gibi ve oldukça gerçekçi görünüyor. Ancak aslında, bu tür aldatıcı videolar,  karmaşık yazılımlarla oluşturuluyor; görüntü ve ses manipüle ediliyor. 

Ukrayna’da bir televizyon kanalı hacklendi: Zelenski, Ukraynalıları teslim olmaya çağırdı - 6

Deep fake videolarda, ünlü veya tanınmış bir kişinin kafasını başka bir vücuda naklediliyor veya ses manipüle ediliyor.

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