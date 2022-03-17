Ukrayna’da bir televizyon kanalı hacklendi: Zelenski, Ukraynalıları teslim olmaya çağırdı

Ancak, Atlantik Konseyi’nden araştırma görevlisi Roman Osadchuk, Ukraine 24'ün gerçekten saldırıya uğradığını ve videodaki mesajların yanlış olduğunu doğruladığını söyledi. Videonun çarpıtma olduğuna dair belirtiler arasında Zelenski'nin kafasının vücuduna göre çok büyük olması, aydınlatmanın Zelenski tarafından yüklenen gerçek videolardan farklı görünmesi ve ses kalitesinin düşük olması sayılabilir.

Öte yandan, söz konusu videoyu oluşturan bilgisayar korsanlarının kimliği henüz netlik kazanmadı.