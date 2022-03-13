Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 18. gününe girerken sivillerin tahliyeleri için çalışmalar devam ediyor. Savaşta en büyük hasarı gören şehirlerden biri olan Harkov'da kalanlar ise yaşam mücadelesine bombalar altında devam ediyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.03.2022 - 10:10

Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 1

'daki insani durum, Rus ordusunun şehir ve kasabalardaki yerleşim yerlerini sürekli bombardımanı nedeniyle kötüleşmeye devam ediyor.

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Bombardıman nedeniyle Harkov'dan çıkamayan çok sayıda sivil metro istasyonlarında yaşamaya çalışıyor.

Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 3

Kentte bombalar nedeniyle birçok bina hasar gördü ve yaşanılmaz hale geldi.

Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 4

Harkov'da bazı sığınakların belli bölümleri yiyecek ve insani yardım toplamak için ya da yerinden edilmiş muhtaç insanlar için yemek hazırlanırken mutfak olarak kullanılıyor.

Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 5

Her gün yüzlerce kişinin sığınak olarak kullandığı ve hayatta kalmaya çalıştığı metro istasyonlarına yiyecek yardımı sağlanıyor.

Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 6

Cephe hattı yakınında bulunan mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımı ve ilaç ulaştırılıyor.

Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 7

Kenti terk edemeyen birçok insanın sığınak olarak kullandığı metro istasyonlarında yaşam mücadelesi fotoğraflara yansıdı...

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Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 9
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 10
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 11
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 12
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 13
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 14
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 15
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 16
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 17
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Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 19
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 20
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 21
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 22
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 23
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 24
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 25
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 26
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 27
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Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 29
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 30
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 31
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 32
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 33
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 34
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 35
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 36
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 37
Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 38
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Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 40
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Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi - 43

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