Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi

Haberler - Anadolu Ajansı 13.03.2022 - 10:10
Ukrayna'daki insani durum, Rus ordusunun şehir ve kasabalardaki yerleşim yerlerini sürekli bombardımanı nedeniyle kötüleşmeye devam ediyor.
Bombardıman nedeniyle Harkov'dan çıkamayan çok sayıda sivil metro istasyonlarında yaşamaya çalışıyor.
Kentte bombalar nedeniyle birçok bina hasar gördü ve yaşanılmaz hale geldi.
Harkov'da bazı sığınakların belli bölümleri yiyecek ve insani yardım toplamak için ya da yerinden edilmiş muhtaç insanlar için yemek hazırlanırken mutfak olarak kullanılıyor.
Her gün yüzlerce kişinin sığınak olarak kullandığı ve hayatta kalmaya çalıştığı metro istasyonlarına yiyecek yardımı sağlanıyor.
Cephe hattı yakınında bulunan mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımı ve ilaç ulaştırılıyor.
Kenti terk edemeyen birçok insanın sığınak olarak kullandığı metro istasyonlarında yaşam mücadelesi fotoğraflara yansıdı...