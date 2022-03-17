Ukrayna'da en az 780 sivil öldü, 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (1 milyon 916 bin 445), Romanya (491 bin 409) ve Moldova'ya (350 bin 886) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.