Ukrayna'da en az 780 sivil öldü, 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 780 sivilin hayatını kaybettiğini ve bin 252 sivilin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte BM, saldırıların ardından 3 milyon 169 bin 897 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 17:07

Ukrayna'da en az 780 sivil öldü, 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti - 1

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Ukrayna'da en az 780 sivil öldü, 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti - 2

Buna göre, 24 Şubat-16 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 3 milyon 169 bin 897 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukrayna'da en az 780 sivil öldü, 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti - 3

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (1 milyon 916 bin 445), Romanya (491 bin 409) ve Moldova'ya (350 bin 886) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'da en az 780 sivil öldü, 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti - 4

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Ukrayna'da en az 780 sivil öldü, 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti - 5

EN AZ 780 ÖLDÜ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-16 Mart'ta en az 780 sivil hayatını kaybetti, 1252 sivil ise yaralandı.

Ukrayna'da en az 780 sivil öldü, 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti - 6

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

Ukrayna'da en az 780 sivil öldü, 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti - 7

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

Ukrayna'da en az 780 sivil öldü, 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti - 8
Ukrayna'da en az 780 sivil öldü, 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti - 9
Ukrayna'da en az 780 sivil öldü, 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti - 10

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