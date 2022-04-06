    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı

Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı, 5 gün öncesine kadar Rus askerlerin bulunduğu, hava ve top saldırıları nedeniyle binaların tamamen yıkıldığı Borodyanka'da enkaz altındaki sivillerin cesetlerine ulaşması için çalışmalar başladı. Yetkililer, bölgede çok fazla insanın ölmüş olabileceğini belirterek, 3 hafta öncesinde enkaz altında kalan insanların yaşama şansının yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 16:25

Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 1

Ukrayna'da 'nın saldırılarından harabeye dönen Borodyanka'daki enkazlarda ceset arama çalışmaları başlatıldı.

Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 2

BİNLERCE PATLAMAMIŞ MAYIN VAR

Birçok yanmış zırhlı araç, binlerce patlamamış mayın ve merminin bulunduğu şehirde incelemelerde bulunan Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky,  şehrin ağır hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 3

"Bölgede işgal edilen köylerin çoğu yıkıldı. Şehirde ise hiçbir bina ayakta kalmadı" diyen Monastyrsky, Rus askerlerinin bombardımanlarında birçok kişinin öldüğünü belirtti.

Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 4

Monastyrsky, "Birçok ölü var, onlar tabii ki Rus askerlerinin kurbanı. Rusya tarafı bunun doğru olmadığını savunuyor, burada sanki biz kurgu yapmışız gibi göstermeye çalışıyorlar ama uydunun 8-9 Mart'ta çektiği fotoğraflar bu suçların kesinlikle Ruslar tarafından işlendiğini kanıtlıyor" diye konuştu.

Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 5

FAİLLER BULUNUP CEZALANDIRILACAK

Rus tarafının sorumluluk almaktan kaçmaya çalıştığını dile getiren Monastyrsky, savaş sırasında Ukrayna genelinde işlenen suçların faillerinin bulunup cezalandırılacağını kaydetti.

Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 6

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşanko da Rusya'nın Borodynaka şehrini uçak, tank, top ve diğer ağır silahlarla yerle bir ettiğini aktararak şunları söyledi:

Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 7

"Bina enkazları altında insanlar kaldı. Bugüne kadar oradan çıkarılamadı. Biz Rusya'dan, insanları kurtarmak için Ukrayna ekiplerine müsaade etmesini istedik ama kabul etmediler.

Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 8

ENKAZ ALTINDA KALAN İNSANLARIN YAŞAMA ŞANSI YOK

Şimdi kurtarma çalışmaları devam ediyor ama 3 hafta önce enkaz altında kalan insanların bugüne kadar yaşama şansı nerdeyse yok."

Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 9
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 10
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 11
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 12
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 13
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 14
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 15
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 16
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 17
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı - 18

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER