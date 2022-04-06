Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı

Monastyrsky, "Birçok ölü var, onlar tabii ki Rus askerlerinin kurbanı. Rusya tarafı bunun doğru olmadığını savunuyor, burada sanki biz kurgu yapmışız gibi göstermeye çalışıyorlar ama uydunun 8-9 Mart'ta çektiği fotoğraflar bu suçların kesinlikle Ruslar tarafından işlendiğini kanıtlıyor" diye konuştu.