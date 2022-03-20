Ukrayna'da Mariupol'u savunan tartışmalı Azov Taburu: Bir günde Rusya'ya ait 4 tank yok ettiler

Haberler - DW Türkçe 20.03.2022 - 09:34
Kısa bir videoda, Ukraynalılara ait olduğu sanılan ve Mariupol yakınlarında köye benzer bir yerden geçen askeri bir araçta bir ekran görülüyor. Ekranda da yan yollardan birinde, üzeri "Z" harfi ile yani Ukrayna'daki Rus güçlerinin sembolü ile işaretlenmiş bir tank beliriyor. Ardından birkaç atış sesi ve Rus tankı olduğu tahmin edilen araç alevler içinde kalıyor.
Bu video hafta başında "Azov Taburu" tarafından sosyal medya platformu Telegram'da yayınlandı.
Grup ayrıca bir bildiri yayınlayarak, bir gün içinde Ruslara ait üç zırhlı araç ile dört tank ve "çok sayıda piyade askerini yok ettiğini" öne sürdü. "Azov" savaşçıları kısa süre sonra da, bir Rus generale ait olduğunu belirttikleri, üniforması üzerinde bir cesedin fotoğrafını paylaştı. Tüm bu iddiaların doğruluğunu teyit etmek oldukça zor.
Mariupol kentinin savunmasında öne çıkan grupların başında, kötü bir şöhrete sahip "Azov Taburu" geliyor. Şehir, başkent Kiev ve ülkenin ikinci büyük kenti Karkiv'le birlikte Rusya'nın acımasızca sürdürdüğü savaşın merkezlerinden biri. 500 bin nüfuslu Mariupol'da yaşayan halk, Mart ayı başından bu yana Rus kuşatması altında şiddetli bombardımanlara maruz kalıyor. Kentte elektrik ve su dağıtımı yapılamıyor. Gıda rezervleri ise gittikçe azalmakta.
Rusça konuşan Ukrayna milliyetçileri
"Azov"un merkez karargahı Mariupol'da bulunuyor. Ulusal Muhafızlar'ın bir parçası olan "Azov Taburu" Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir birim. İyi eğitimli savaşçılardan oluşan birlik aynı zamanda oldukça tartışmalı bir grup olmasının nedeni ise üyelerinin milliyetçilerden ve aşırı sağcılardan oluşması.
Rusya da, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın sebeplerinden biri olarak söz konusu birliğin varlığını gerekçe gösteriyor.