Ukrayna'da Mariupol'u savunan tartışmalı Azov Taburu: Bir günde Rusya'ya ait 4 tank yok ettiler

BİR GÜNDE 4 TANK VE 3 ZIRHLI ARAÇ YOK ETTİKLERİNİ AÇIKLADILAR

Grup ayrıca bir bildiri yayınlayarak, bir gün içinde Ruslara ait üç zırhlı araç ile dört tank ve "çok sayıda piyade askerini yok ettiğini" öne sürdü. "Azov" savaşçıları kısa süre sonra da, bir Rus generale ait olduğunu belirttikleri, üniforması üzerinde bir cesedin fotoğrafını paylaştı. Tüm bu iddiaların doğruluğunu teyit etmek oldukça zor.