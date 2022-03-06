Ukrayna'da savaş hazığı: Mutfak malzemeleri üreten şirket, askeri malzeme yapmaya başladı

"ONLAR ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYORLAR"

Andrushchyshyn, "Savaş başladığında çok hızlı değişmemiz gerektiğini ve Rusların saldırganlığı nedeniyle ordumuza yardım etmeye başlamamız gerektiğini daha ilk günden anladık. Ruslar çocukları öldürüyorlar ve onları durduramıyoruz. Farklı gönüllülerle bağlantı kurmaya ve yardım etmek için ne yapabileceğimizi sormaya başladık” diye konuştu.