Ukrayna’da savaşın ortasında kalan 3 kız kardeşten biri öldü, diğer ikisi Türkiye’ye sığındı

"SÜREKLİ BOMBALIYORLAR"

Olayın halen şokunda olan Valentyna Garipova, savaş başladığında corona virüse yakalandığını ve bu sebepten ötürü Kiev’den ayrılamadığını söyledi.

Savaş esnasında ablası, dedesi ve yeğenini kaybettiğini belirten Garipova, “Dedem Harkov’da, kız kardeşim Kiev Bölgesi’nde öldü. Bu çok korkunç. Sürekli bombalıyorlar. Uyku uyuyamıyoruz. Dükkanlar bomboş ve yiyecek bir şey yok. Şimdi biraz yiyecek getirmeye başladılar. İlk başlarda ilaç bile yoktu. Çok zordu. Kiev daha sakin diğer şehirler daha kötü durumda" dedi.