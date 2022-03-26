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Ukrayna’da savaşın ortasında kalan 3 kız kardeşten biri öldü, diğer ikisi Türkiye’ye sığındı

Ukrayna'da savaşın ortasında kalan 3 kız kardeşten biri, evine bomba isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti, Diğer iki kardeş ise 60 saatlik yolculuğun ardından Türkiye’ye sığındı. Antalya’ya gelen iki kardeş, o anlara döndükçe gözyaşı dökerek, “Sürekli bombalıyorlar. Türkiye güvenli yer” dedi.

Haberler - İHA 26.03.2022 - 12:04

Ukrayna’da savaşın ortasında kalan 3 kız kardeşten biri öldü, diğer ikisi Türkiye’ye sığındı - 1

'da yaklaşık 15 yıldır yaşayan Ukraynalı Valentyna Garipova (52), bir süre önce gittiği ’da savaşın patlak vermesiyle orada kaldı.

26 Şubat’ta corona virüse yakalanan Garipova, Kiev’den ayrılamadı. 

Ukrayna’da savaşın ortasında kalan 3 kız kardeşten biri öldü, diğer ikisi Türkiye’ye sığındı - 2

15 Mart günü ise Kiev’in Glebovka köyünde yaşayan ablası Stepyra Kalinskaya Tanya (60), evine bomba isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ablasının ölümü sonrası yıkılan Garipova, bir diğer ablası Bilavskaya Galiba’yı (72) da yanına alarak Ukrayna’dan ayrıldı.

Ukrayna’da savaşın ortasında kalan 3 kız kardeşten biri öldü, diğer ikisi Türkiye’ye sığındı - 3

Karayoluyla önce Romanda, ardından Bulgaristan’a geçen iki kardeş, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girip, oradan da Antalya’ya geldi. İki kardeşin çocukları ise Ukrayna ordusunda savaş için ülkesinde kaldı.

Ukrayna’da savaşın ortasında kalan 3 kız kardeşten biri öldü, diğer ikisi Türkiye’ye sığındı - 4

"SÜREKLİ BOMBALIYORLAR"

Olayın halen şokunda olan Valentyna Garipova, savaş başladığında corona virüse yakalandığını ve bu sebepten ötürü Kiev’den ayrılamadığını söyledi.

Savaş esnasında ablası, dedesi ve yeğenini kaybettiğini belirten Garipova, “Dedem Harkov’da, kız kardeşim Kiev Bölgesi’nde öldü. Bu çok korkunç. Sürekli bombalıyorlar. Uyku uyuyamıyoruz. Dükkanlar bomboş ve yiyecek bir şey yok. Şimdi biraz yiyecek getirmeye başladılar. İlk başlarda ilaç bile yoktu. Çok zordu. Kiev daha sakin diğer şehirler daha kötü durumda" dedi.

Ukrayna’da savaşın ortasında kalan 3 kız kardeşten biri öldü, diğer ikisi Türkiye’ye sığındı - 5

Mariupol ve Kiev’in dış taraflarının tamamen bombalandığını söyleyen Garipova, "Oralarda hiçbir şey kalmadı. İnsan kalmadı. Çok fazla kişi öldü. Yaşlı kadınları gelişigüzel öldürüyorlar. Bizim çocuklarımız Ukrayna’yı savunuyorlar." diye konuştu.

Ukrayna’da savaşın ortasında kalan 3 kız kardeşten biri öldü, diğer ikisi Türkiye’ye sığındı - 6

"TÜRKİYE GÜVENLİ YER"

15 yıldır Antalya’da yaşadığını ancak savaş zamanında Ukrayna’da olduğunu aktaran Garipova, Türkiye’nin kendilerine çok yardımcı olduğunu da sözlerine ekleyip, “Türkiye bize yardımcı oldu. Türkiye’ye teşekkür ederim. Burası güvenli yer. Çocuklarımın da gelmesi için çabalayacağım. Gerçekten çok zor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da savaşın ortasında kalan 3 kız kardeşten biri öldü, diğer ikisi Türkiye’ye sığındı - 7

"KUZENLERİMİN YAŞAYIP YAŞAMADIKLARINI BİLMİYORUM"

Türkiye’ye sığınan diğer kardeş Bilavskaya Galiba (72) da, kuzenlerinin Ukrayna’da kaldığını belirterek, “Şimdi şu an nerede olduklarını bilmiyorum. Yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyorum. Hatta evlerinin bombalanıp bombalanmadığını bile bilmiyorum. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ruslar bırakmıyor. Kızıl Haç’ın yardımlarına da izin vermiyorlar” diye konuştu.

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