Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması

Poltava bölgesinde bulunan Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince füzelerle vurulduğuna dikkati çeken Zelenski, "Bu terörden başka bir şey değil. Yer yüzünde yerlerinin olmaması gereken kesinlikle kafası bozuk teröristler ancak bu tür nesneyi füzelerle vurabilir. Bu hatayla yapılan füze saldırısı değil. Bu, alışveriş merkezine yönelik iyice hesaplanan bir Rus saldırısıdır" dedi.