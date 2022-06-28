Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir AVM'yi vurmasının ardından ölü sayısı 18'e yükseldi. Bölgede arama-kurtarma çalışamaları devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki liderler, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirerek kınadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'nın, dünyadaki en büyük terör örgütü haline geldiğini öne sürerek, "Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 28.06.2022 - 09:57 | Son Güncelleme : 28.06.2022 - 10:09

Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 1

ÖLÜ SAYISI 18'E YÜKSELDİ

'nın Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 2

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Amstor Alışveriş Merkezinin, 'nın Kursk bölgesinden "Tu-22M3" tipi savaş uçaklarının fırlattığı "Х-22" füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 3

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, yaralı sayısının 59 olduğu, yaralıların 25’inin yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 4

Kurtarma çalışmalarına 440 personelin katıldığı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 5

ZELENSKİ: RUSYA DÜNYADAKİ EN BÜYÜK TERÖR ÖRGÜTÜ HALİNE GELDİ

Saldırının ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin, Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurdu.

Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 6

Poltava bölgesinde bulunan Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince füzelerle vurulduğuna dikkati çeken Zelenski, "Bu terörden başka bir şey değil. Yer yüzünde yerlerinin olmaması gereken kesinlikle kafası bozuk teröristler ancak bu tür nesneyi füzelerle vurabilir. Bu hatayla yapılan füze saldırısı değil. Bu, alışveriş merkezine yönelik iyice hesaplanan bir Rus saldırısıdır" dedi.

Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 7

Rus ordusunun Harkiv şehrine de saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk 30'dan fazla kişinin de yaralandığını belirten Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaklaşık 2 bin 800 çeşitli füze fırlattığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 8

Zelenski, "Rusya, dünyanın en büyük terör örgütü haline geldi. Bu bir gerçek. Bunun yasal tarafının olması gerekiyor. Dünyada herkesin, Rus petrolünü satın alınıp sevk edilmesi, Rus bankalarıyla çalışılması, Rus devletine vergi ve harç ödemesi, teröristlere para verilmesi anlamına geldiğini bilmelidir. Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır" diye konuştu.

Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 9

G7 LİDERLERİ: SAVAŞ SUÇU

Urayna'nın Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezinin Rus füzeleri tarafından vurulmasının ardından G7 liderleri yaptıkları ortak açıklamayla saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 10

G7 liderleri, yaptıkları ortak açıklamayla, alışveriş merkezine yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 11

Açıklamada, "Bu vahşi saldırının masum kurbanlarının yasını tutmak için Ukrayna'nın yanındayız. Masum sivillere ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılar bir savaş suçudur. Rusya Devlet Başkanı Putin ve sorumlularından hesap sorulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 12

Ukrayna'ya mali, insani ve askeri destek sağlamaya devam edeceklerini belirten liderler, "Rusya, Ukrayna'ya karşı acımasız ve anlamsız savaşını sonlandırana kadar dinlenmeyeceğiz." açıklaması yaptı.

Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 13



Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 14
Ukrayna'daki AVM'de ölü sayısı 18'e yükseldi: Dünya liderlerinden Rusya'ya savaş suçu kınaması - 15

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