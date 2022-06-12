Ukrayna'daki Harkov Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü

Drobotenko'nun eşi 67 yaşındaki Evgenya da Rusların köyde 5 sivili öldürdüğünü vurguladı.

Evgenya, öldürülenlerden birisinin kız kardeşinin kocası olduğunu aktararak, "Onun cesedini, evin önündeki bahçede toprağa verdik." dedi.

Sanatoryumda engelli kocası ile kalan 68 yaşındaki Albina Chuchkalova da kocasının geçen yıllarda travma geçirdiğini ve bunun sonucunda kocasının hem konuşamadığını hem de yürüyemediğini vurguladı.

Chuchkalova, kocası bu haldeyken savaşın başladığı ilk günlerde apartmanın deposunda iki hafta geçirdiklerini aktardı.