Ukrayna'dan 2 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu

Rusya'nın harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan Tasia Andrusevych 2 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Yaşadıklarını anlatan Andrusevych, "Çocuklarla kaçmak çok zor oldu. Daha sonra Türk otobüsleri ile tahliye edildik. Savaştan zor kaçtık, bombalar başımızın üzerinden geçiyordu" dedi.

Haberler - DHA 15.03.2022 - 11:25

Ukrayna'dan 2 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu - 1

Rusya'nın saldırısını sürdürüğü 'da bulunan türkler ile diğer ülke vatandaşlarının tahliyeleri sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin organizasyonu ile tahliye edilenler, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapıyor.

Türkiye'ye gelen ve gidecek yerleri olmayanlar, İl Göç İdaresi'nce misafirhanelerde ağırlanıyor.

Ukrayna'dan 2 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu - 2

"RUS ASKERLERİ ŞEHRİMİZE GİRMİŞTİ"

Ukrayna'nın Kamyanets-Podilski kentinden 2 çocuğu ile gelen Tasia Andrusevych, kentten çıkarken zor anlar yaşadıklarını anlattı.

Andrusevych, "Rus askerleri şehrimize girmişti, çok zor kaçtık. Akrabalarım bulunduğum alandan kaçmama yardımcı oldu. Çocuklarla kaçmak çok zor oldu daha sonra Türk otobüsleri ile tahliye edildik. Savaştan zor kaçtık, bombalar başımızın üzerinden geçiyordu" dedi.

Ukrayna'dan 2 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu - 3

"AİLEM ORADA SAVAŞA KATILANLARA YEMEK YAPIYOR"

Andrusevych, Türkiye'nin Ukrayna vatandaşlarına da yardım ettiğini duyduktan sonra internet üzerinden başvuru yaparak Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Andrusevych, "Başvurumun ardından 3 gün içinde buraya Türkiye'ye geldim. Annem, babam ve kardeşlerim Ukrayna'da kaldı. Orada savaşa katılanlara yemek yapıyorlar. Ben şimdi İzmir'e gidiyorum, orada arkadaşlarımın yanında kalacağım. Türkiye'ye çok teşekkür ederim, bizi kurtardı" diye konuştu. 

Ukrayna'dan 2 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu - 4

"KOMŞUMUN ARACI BOMBALANDI, 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen Svitlana Surova da Rusya'nın bombalaması sonucu komşusunun otomobilinde 2 çocuğunun öldüğünü söyledi.

Saldırılarda 3 gün metro istasyonunda beklediğini aktaran Surova, "Yaşadığım şehirde 2-3 gün çok bombalama oldu ve biz metro istasyonunda bekledik, daha sonra çocukları alıp kaçtık ve Türk otobüsleriyle tahliye olduk. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ukrayna'dan 2 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu - 5

Oğlu ve kızının Kiev'den çıkamadığını söyleyen Surova, "Rusya çok kötülük yapıyor bize. Bir an önce savaşın bitmesini istiyorum. Ben şimdi Gaziantep'te yaşayan kız kardeşimin yanına gidiyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, bize çok yardım ediyor" dedi.

Ukrayna'dan 2 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu - 6

Tahliye edilen diğer Ukrayna vatandaşları da Türkiye'nin yardımıyla mahsur kaldıkları kentlerden kurtarıldıklarını anlattı.

Ukrayna'dan 2 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu - 7
Ukrayna'dan 2 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu - 8
Ukrayna'dan 2 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu - 9
Ukrayna'dan 2 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu - 10

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