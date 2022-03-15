Ukrayna'dan 2 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu

Oğlu ve kızının Kiev'den çıkamadığını söyleyen Surova, "Rusya çok kötülük yapıyor bize. Bir an önce savaşın bitmesini istiyorum. Ben şimdi Gaziantep'te yaşayan kız kardeşimin yanına gidiyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, bize çok yardım ediyor" dedi.