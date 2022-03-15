Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 3 milyona ulaştı

BirRusya-Ukrayna savaşı nedeniyle komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısının 3 milyona ulaştığı, bunların 1,4 milyonunun çocuk olduğu açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 14:21

Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 3 milyona ulaştı - 1

Birleşmiş Milletler (BM), 'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaşmaya devam ediyor.

BM'nin göç örgütü olan IOM'un sözcüsü Paul Dillon, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 3 milyona ulaştığını aktardı.

Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 3 milyona ulaştı - 2

Dillon, bunların 157 bininin üçüncü ülke vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.

Polonyalı makamlar ise yaptıkları açıklamada, ülkeye giriş yapan mülteci sayısının 1 milyon 830 bine ulaştığını belirtti.

Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 3 milyona ulaştı - 3

1,4 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK MÜLTECİ DURUMUNA DÜŞTÜ

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, savaşın başından bu yana pek çok çocuğun öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 3 milyona ulaştı - 4

"Şu an 1,4 milyondan fazla çocuk ülkeden kaçtı." diyen Elder, bunun, savaşın başından bu yana Ukrayna'da günde 70 bin çocuğun mülteci durumuna düştüğü anlamına geldiğini vurguladı.

Elder, Ukrayna'daki mülteci krizinin hız ve ölçek açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi benzeri olmadığını vurguladı.

Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 3 milyona ulaştı - 5

BU FELAKETTEN KURTULMANIN TEK YOLU SAVAŞIN SOMA ERMESİ

Komşu ülkelere geçen çocukların ailelerinden kopma, cinsel taciz ve insan kaçakçılığı riskleriyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Elder, "Bu felaketten kurtulmanın tek yolu bu savaşa son verilmesidir, şimdi sona erdirilmesidir" dedi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 3 milyona ulaştı - 6

Elder, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısını yineledi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 3 milyona ulaştı - 7

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaş başladığında Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

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